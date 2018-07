Latskap eller trening med elsykkel?

– Ja, sykling på elsykkel har en treningseffekt, sier professor Elling Bere ved Universitetet i Agder.

– Det overrasket meg, for det føles jo så lett å sykle på elsykkel, sier han.

Bere har forsket på elsykling og trening sammen med tre andre forskere ved UiA.

– Vi fikk personer til å sykle en rute til jobben, både på elsykkel og vanlig sykkel. Og vi målte oksygenopptaket deres og regnet oss fram til hvor intensivt det var.

Forskningen viste at på elsykkelen var forsøkspersonene 8,5 ganger mer aktive enn når de hvilte. På vanlig sykkel var de 10,9 ganger mer aktive.

Det var heller ikke så stor forskjell på oksygenbruken. De som syklet på vanlig sykkel brukte i gjennomsnitt 58 prosent av lungekapasiteten, mens elsyklistene brukte 51 prosent.

Professor Elling Bere var overrasket over at elsykling gir så god treningseffekt. Foto: Atle Christiansen / UiA

– Det er såpass intensivt at det er godt over den grensen som myndighetene mener er moderat aktivitet, sier han, men legger til:

– Du blir ikke verdensmester i langrenn, men for vanlige, dødelige som trenger aktivitet i hverdagen, er elsykkel et godt alternativ, ler han.

– I bedre form

Også lege og forsker Stian Ellingsen Lobben ved Universitetet i Bergen har forsket på helseeffekten av elsykling.

– Vi så på en gruppe ganske utrente personer som fikk tilgang på elsykkel i noen måneder. Så målte vi maksimalt oksygenopptak før og etter perioden.

Han forteller at personene ble sammenliknet med seg selv, og de hadde fremgang.

– De ble i bedre form. Særlig de som var i dårlig form fra før hadde fremgang, sier han.

I forskningen fant han ut at elsykling har like stor treningseffekt som gange i motbakke.

Han tror i tillegg at en elsykkel vil bli mer brukt enn en vanlig sykkel.

– En vanlig sykkel vil gjerne stå i garasjen fordi terskelen for å sykle er så høy, sier han.

– Flere kilometer på sykkelsetet

Salget av elsykler har gått kraftig opp i Norge.

– Det har vært en raskt vekst, og det er nå allment akseptert med elsykkel, sier Hulda Tronstad som er seniorrådgiver i Norsk elbilforening.

Hulda Tronstad sier det er mer allment akseptert med elsykkel nå enn før. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Før ropte man «juks», nå ser folk at elsykkel er et naturlig framkomstmiddel, sier hun.

Hun sier anslag viser at det totalt er solgt rundt 120 tusen elsykler i Norge. Det finnes dermed omtrent like mange elsykler som elbiler i landet.

Fagpolitisk rådgiver Mats Larsen i Syklistenes landsforening tror elsykkelen har rekruttert folk som av forskjellige grunner ikke ønsket å sykle på vanlig sykkel.

– Det er en kjempefin mulighet for å få folk mer aktive. Undersøkelser viser også at folk med elsykkel sykler mer over tid. De får flere kilometer på sykkelsetet enn på en annen sykkel.