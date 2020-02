Konkurransesvømmer Maria fikk ikke puste – ble livredd

Maria hadde trent hardt, og gledet seg til å delta i et svømmestevne i Barcelona i 2013. Startskuddet gikk på 100 meter bryst. Kroppen var full av adrenalin, men plutselig merket hun at noe var galt.

– Jeg fikk store pusteproblemer, og klarte bare å være over vann, sier Maria.

Hun kavet seg i mål, men da ble det enda verre.

– Det var som å puste gjennom et sugerør. Det kom en hvesende lyd og det prikket i hender og føtter. Jeg ble livredd, beskriver Maria.

Redde ble også folk rundt henne, så trenerne fikk henne raskt opp av bassenget.

– Heldigvis ble det lettere å puste da jeg fikk roet ned kroppen. Men problemet kom tilbake hver gang jeg trente og deltok i konkurranser, forteller 23-åringen.

BRONSEMEDALJE: Kort tid etter konkurransen i Barcelona, fikk Maria NM bronse på 100 meter bryst. Konkurranseinstinktet var så sterkt at hun klarte å trosse pusteproblemet. Foto: Privat

Strupen lukket seg

Maria fikk først vite at hun hadde astma og ble medisinert mot det, men pusteproblemene fortsatte.

– Det viser seg at pustebesvær hos mange ikke skyldes tette luftveier, men at strupen lukker seg helt eller delvis i stedet for å åpne seg slik den skal, sier Hege Clemm, overlege på Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssjukehus.

Hun forteller at det sees tydelig ved å filme strupen under anstrengelse på tredemølle. Det var slik Maria fikk diagnosen EILO.

– Tilstanden oppleves ofte som svært dramatisk, men er helt ufarlig. Strupen åpner seg kort tid etter anstrengelsen. Men forståelig nok får mange panikk, og da forverrer det seg, sier overlege Clemm.

Forveksles med astma

Alle kan få EILO, men det er hyppigst blant aktive 13–18-åringer.

– Det er ikke uvanlig at diagnosen forveksles med astma, slik Maria opplevde. 80–90 prosent av de som kommer til utredning har brukt astmamedisiner, sier overlege Hege Clemm.

Kjennetegnet ved EILO er at det er vanskelig å puste inn, mens utpust er problemet når du har astma.

– Det kan være vanskelig selv å beskrive hva som skjer med pusten, så film under et anfall, oppfordrer Anne Kristin Aasebøstøl, overlege ved avdeling for øre-nese-hals på St.Olavs hospital.

– Ser vi et søkk i halsgropen og hører hvesende lyd ved innpust, er det ingen tvil, sier hun.

Ble kvitt problemet

FRISK: Maria er helt frisk i dag. Foto: Anders Leines / NRK

– For å få kontroll på symptomene, må man lære å puste med mellomgulvet. Da vil strupen automatisk åpne seg. Logopedi kan også være en løsning, og for noen få er operasjon nødvendig, sier overlege Aasebøstøl.

Maria brukte pustemaskin for å få til teknikken.

– Det gikk gradvis bedre på konkurranser, før det ble helt bra. Jeg la opp svømmingen for to år siden, men trener fortsatt. Det er utrolig deilig å slippe pusteproblemene, smiler Maria.

Se Maria i programmet «Hva feiler det deg?»: