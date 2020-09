Vi tester, skanner og sjekker om vi er syke, også når vi ikke har symptomer på sykdom.

Det finnes haugevis av hjemmetester du kan kjøpe på nett eller apotek. De skal gi svar på om du har alt fra cøliaki og borreliose til magesår og dårlig sædkvalitet.

Programleder Andreas Wahl i Folkeopplysningen på NRK fikk komiker Jonis Josef til å prøve 14 forskjellige hjemmetester.

Jonis åpnet dørene og bidro med avføring, blod og sæd. Da resultatene tikket inn noen minutter senere, ble komikeren overrasket.

12 av testene var nøytrale.

Én viste redusert sædkvalitet.

Én ga utslag på magesår-bakterier.

– Det der var en nedtur, kommenterer Jonis. Han følte seg helt frisk før han tok testene, men han ble stresset av resultatene.

Oppfordres til å oppsøke lege

De fleste hjemmetestene er mellom 90–98 prosent sikre – forutsatt at de utføres riktig, opplyser Kristian Mikkelsen. Han er daglig leder i Test Helsen AS, som selger slike tester på nett.

– Det finnes en mulighet for feil resultat, sier Mikkelsen.

Personer med positivt resultat på hjemmetest, blir oppfordret til å oppsøke lege, noe Jonis også gjorde.

Der fikk han bekreftet normale blodprøver, ok sæd og ingenting å bekymre seg over.

– Jeg er en impuls-hypokonder. Jeg ble redd der og da, men nå går det bra. Jeg stoler på legen, sier Jonis.

– Normalt går jeg bare til legen om jeg har symptomer, sier Jonis Josef. Foto: Tommy Gulliksen / Teddy TV/NRK

– Lytt til kroppen

Tidligere var pasienter redde for å få vite at de var syke. Nå blir de mistenksomme når legen forteller dem at de er friske. Det sier Elisabeth Swensen, leder av faggruppen mot overdiagnostikk.

– Da jeg begynte å jobbe på 1980-tallet var venterommene fulle av folk som utvilsomt var syke. De hosta, hadde feber eller smerter. Nå kommer flere bekymrede uten symptomer, sier hun.

Hun har et klart råd til folk flest.

– Det som fungerer best, er å lytte til kroppen, følge råd om å ta vaksiner og andre helseråd som er basert på kunnskap. Punktum.

Leter etter sykdommer selv

Mer helseangst øker presset på fastleger og sykehus, mener Ketil Størdal.

Han er talsperson for «Gjør kloke valg», en kampanje som vil redusere undersøkelser og behandlinger pasienter ikke har nytte av.

– Mange leter etter sykdom privat. Senere forventer de oppfølging fra det offentlige når de finner noe. Men, alt bør ikke behandles, sier Størdal.

Han sier avvik som finnes på tester tatt uten grunn, er ofte falsk alarm.

– Ingen av oss er jo helt normale, om vi leter lenge nok.

Se Jonis Josef teste seg hjemme i ukens episode av Folkeopplysningen:

Vi er stadig friskere, men blir samtidig fortalt at vi kan være syke. Er helsesjekk hos legen eller hjemmetester en god ide? Andreas Wahl undersøker. Du trenger javascript for å se video. Vi er stadig friskere, men blir samtidig fortalt at vi kan være syke. Er helsesjekk hos legen eller hjemmetester en god ide? Andreas Wahl undersøker.

