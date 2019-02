Kim Henrik svetter så mye at han damper

På ungdomsskolen merket Kim Henrik at han svettet mye mer enn andre.

Bare en liten runde i skolegården var nok til at han ble så gjennomsvett at det rant fra ansiktet og klærne ble klissvåte.

– Jeg merker fort at T-skjortene mine blir våte, og på det verste kan jeg vri dem opp, sier Kim Henrik Indrevær. Foto: Martin Bechmann / NRK

– Jeg kunne ikke skjønne hva det kom av. Når det var veldig kaldt ute, kunne folk kommentere at det dampet av meg, så varm var jeg, forteller 21-åringen som er deltaker i programmet «Hva feiler det deg?»

Svært hemmende

Det rant svette i alle situasjoner, hvilket begrenset tenåringen veldig.

– Jeg holdt ikke ut på diskotek mer enn noen minutter, og etter hvert aktiviserte jeg meg mindre for å unngå at svetteproblemet skulle bli verre. Det gikk så langt at jeg begynte å skulke skolen for å hindre at andre skulle merke det. Det gikk inn på meg, sier han.

Likevel tenkte Kim Henrik at han bare var en veldig varm person, og så ingen grunn til å kontakte lege.

– Men da plagene hadde vart i to år, og forverret seg, skjønte jeg at det måtte være noe mer enn det. Jeg kontaktet en lege som fant ut jeg har hyperhidrose, forteller 21 åringen.

Kim Henrik må ofte tørke vekk svette fra ansiktet Foto: Martin Bechmann / NRK

Hjelp å få

– Hyperhidrose anses som en kronisk lidelse, og begynner ofte i tenårene. Du svetter intenst, gjerne på typiske steder som i begge håndflater, armhuler og føtter. Plagene kommer oftest daglig, sier Kjersti Danielsen, hudspesialist ved Nordnorsk Hudlegesenter.

Hun forteller at de som har denne lidelsen, skifter klær så ofte at de vanligvis unngår at svettelukten setter seg.

Jon Anders Halvorsen er overlege ved Oslo universitetssykehus, og sier at sykdommen trolig kommer av en feil i den temperaturregulerende delen av hjernen. Dette fører til aktivering av svettekjertlene.

– Heldigvis er det hjelp å få. Det finnes blant annet aluminiumssalter i oppløsning som smøres på huden, Botox, tabletter og behandling der føtter og hender legges i bad med svak strøm, forklarer han.

Trenger ikke vinterjakke

Kim Henrik har prøvd ut en medisin, men tålte den ikke.

– Jeg har lært meg å takle sykdommen og har ikke behov for å prøve andre behandlinger. For å skjule de våte flekkene på best mulig måte, går jeg med mørke klær, og har med klesskift og tørkepapir hver dag, forteller han.

I tillegg vet alle vennene hans om det, noe som også bidrar til å håndtere sykdommen lettere.

– Fordelen er at om vinteren fryser kameratene mine, mens jeg er varm og trenger ingen vinterjakke, smiler Kim Henrik.