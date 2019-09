Kan været avgjøre valget?

– Dersom det regner på valgdagen, så er det faktisk flere og ikke færre som stemmer, sier Jo Thori Lind, professor ved Økonomisk institutt, UiO.

Lind har sett nærmere på hva som skjer med valgdeltakelse hvis det regner på valgdagen. Foto: Su Thet Mon / NRK

Han har samlet inn statistikk for regnværsdager i kommunene og valgdeltagelse for norske kommunevalg fra 1970- til 2007.

Ved å sammenligne de to datasettene år for år og fjerne mulige feilkilder som politiske skandaler, kunne han se et mønster mellom valgdeltakelse og regnvær.

Ifølge professoren, er det ikke fordi flere møter opp for å stemme når det er stygt vær, men fordi færre møter opp når det er fint vær.

– Hvis det er strålende sol og man er middels opptatt av politikk, så har man valget mellom å stå i kø ved valglokalet eller gå en tur i skogen eller på stranda. Da prioriterer noen kanskje en morsommere aktivitet i sola, sier Lind.

– Høyresida tjener på regn

Valgdeltakelsen i en rekke kommuner øker med et prosentpoeng dersom det regner på valgdagen, viser tallene til Jo Thori Lind.

Økningen er ofte til fordel for høyresida.

– Analysen viser at høyreside-velgere er mest påvirket av været. De gangene det regner og valgdeltakelsen øker, ser ofte venstresida en nedgang på tilsvarende prosentpoeng, forklarer Lind.

Selv et prosentpoeng kan spille en stor rolle for politikken i kommunene.

– Det ene prosentpoenget kan bety alt for kommuner på vippen. Det skal ikke så mye til før et parti vinner eller at de kan få en ekstra representant i kommunestyret, sier Lind.

Er du fortsatt usikker på hva du skal stemme, så rekker du å ta en rask runde med valgomaten for å se hvilke partier du er mest enig med.

Løp for å rekke valglokalet

Været på valgdagen har ikke noe å si for vennegjengen til Jon Bugge Mariussen.

– Jeg er opptatt av politikk og bryr meg masse. Så jeg har tenkt å stemme på valgdagen. Det kommer jeg nok til å gjøre uansett om det regner eller ei, sier Mariussen.

Forrige gang det var valg, løp han nemlig i regnet for å rekke valglokalet før stengetid.

Alle i gjengen blir overrasket over at regnvær faktisk får flere folk til å stemme, og ikke minst hvilke partier som tjener på det.

Alle i vennegjengen blir overrasket over konklusjonen at regnvær faktisk får flere folk til å stemme. Fra høyre: Jon Bugge Mariussen, Amalie Beate Myhre, Emma Öberg, Ola Helgesplass Martinsen og Anne Halonen. Foto: Su Thet Mon / NRK

Slik blir været

– Været er kjempeviktig for nordmenn. Det forundrer meg ikke at været kan påvirke valgdeltakelse, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

Etter et par raske søk i kartdata-programmet på PC-en, har Gislefoss svaret på det vi alle lurer på.

Deler av Vestlandet, S ørlandet og Østlandet er spesielt utsatt for regn*

Møre og Romsdal og Trøndelag slipper litt lettere unna. Man blir ikke våt på beina, men det kan være litt regn i lufta i Møre og Romsdal*

Det vil regne mange steder i Nordland. I Troms vil det være fint vær tidligere på dagen, men de vil se litt regn sent på kvelden*

Finnmark ser an til å få et finvær. Mens i Longyearbyen venter man at det blir nedbør i form av sludd og snø*

* Denne informasjonen er basert på værdata som ble sjekket 05.09.2019.