Du hadde kanskje gledet deg til den nye skattemeldingen. Den som skulle være så enkel og grei.

Men siste mulighet for å få den var i går. Dere som får skattemeldingen i dag, får den gamle varianten.

I dag begynner vi med utsendelse til de 700 000 som får skattemeldingen på papir, sier Marta Johanne Gjengedal. Foto: Karina Kaupang Jørgensen

– 1,4 millioner får varsel i løpet av 31. mars om at skattemeldingen er tilgjengelig i gammelt format, opplyser Marta Johanne Gjengedal fra Skatteetaten.

Derfor får du gammel

Lurer du på hvorfor du ikke får den nye varianten? Kanskje er det fordi du har en litt mer komplisert skattemelding.

Skatteetaten opplyser at følgende grupper får den gamle versjonen:

Næringsdrivende og deres ektefeller

De som får skattemeldingen på papir og deres ektefeller

Noen særtilfeller med skatteoppgjør som ikke er av de enkleste

Konsekvensen av å ikke få den nye er å få den gamle som du er vant til, så dette er ikke problematisk, sier Rolf Lothe fra Skattebetalerforeningen. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Skattebetalerforeningen synes ikke tallet på dem som får gammel variant er så høyt.

– De om leverer på papir vil jo gjerne fortsette å levere på papir. Da kan de forholde seg til den gamle skattemeldingen. Det er enklest for dem, forklarer Rolf Lothe fra Skattebetalerforeningen.

Næringsdrivende vil få en ny type skattemelding senere. Deres ektefeller er koblet til dem i systemet.

Det viktigste er at du sjekker om du kan føre opp flere fradrag, råder Silje Sandmæl. Foto: DNB

– Uansett om du får gammel eller ny variant av skattemeldingen, er det viktig å sjekke at alt er riktig. Og ikke minst gå på skattejakt for å finne de fradragene du har krav på, oppfordrer Silje Sandmæl, DNBs forbrukerøkonom.

Dette må du sjekke

– Skattemeldingen er en årlig sjekk på dine økonomiske forhold, og du er selv ansvarlig for at alle opplysningene stemmer, forklarer skattedirektør Hans Christian Holte. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Gå gjennom alle boksene som kommer opp med informasjon, og sjekk at tallene for bank, lån, lønn og renter stemmer.

Oppdager du feil? Da må du rette opp.

– Da kommer det automatisk en ny foreløpig beregning av restskatt eller tilgodebeløp, forklarer skattedirektør Hans Christian Holte.

Skatteetaten har fått mange spørsmål om skattemeldingen. Folk lurer på når skattemeldingen kommer, selve innleveringen, og riktig fordeling av gjeld og gjeldsrenter mellom låntakere.

– Det har også vært en del spørsmål om listepris på bil. Skattemeldingen viser ikke foreløpig skatteberegning hvis disse opplysninger mangler. Så fort du skriver inn opplysningene, blir skattemeldingen oppdatert, skisserer Gjengedal.

Det samme gjelder boligopplysninger.

– For noen eiendommer mangler vi opplysninger. Da må du fylle ut disse før du får en foreløpig skatteberegning, legger hun til.

Samme frist

Koronakrisen påvirker ikke fristene i skattemeldingen.

Er du syk, eller av andre årsaker ikke får kontrollert før fristen, kan du søke om utsatt leveringsfrist.

– Alternativt kan du delegere tilgang til å se, endre eller levere skattemeldingen din til noen andre du stoler på. Dette kan alle gjøre, uansett årsak, forklarer Gjengedal.

Har du ingen endringer trenger du heller ikke gjøre noe, og leveringsfristen er som alltid 30. april.

Men jo før du kontrollerer og leverer, dess tidligere kommer oppgjøret dersom du har penger til gode.

– Ikke alle får pengene før påske. Men dette skjer nå løpende og tidligere enn før. Når du har sagt at skattemeldingen er ok, kommer pengene på konto innen to uker, avslutter Gjengedal.