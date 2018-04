I natt kommer skattemeldingen

4. april får nesten fem millioner personer vite om de får igjen penger eller må betale restskatt. Da kommer nemlig skattemeldingen, eller selvangivelsen, som den tidligere het.

Det er to store endringer fra i fjor. Den viktigste er at merknadsfeltet (punkt 5.0), der man tidligere kunne skrive en kommentar til Skatteetaten, er fjernet.

Slipp straffeskatt med punkt 5.0

– Vi så at det folk skrev i dette feltet enten skulle vært skrevet et annet sted, eller allerede stod korrekt utfylt i riktig post. Det førte til noe ekstraarbeid for begge parter i tillegg til at meldingene kunne bli upresise, sier skattedirektør i Skatteetaten Hans Christian Holte.

Skattedirektør Hans Christian Holte håper endringen i årets skattemelding gjør den mer presis. Foto: Karoline Berge Hammersmark / NRK

– Uheldig

Skattebetaler­foreningen synes endringen er et uklokt valg.

– Vi synes det er uheldig at punktet er fjernet fordi man kan ha behov for å forklare valgene man tar. Man har jo også plikt til å begrunne hvorfor man har gjort som man har gjort. I verste fall risikere man jo å bli straffet hvis man ikke gir nok informasjon til Skatteetaten, sier Stig Flesland i Skattebetalerforeningen.

Stig Flesland i Skattebetalerforeningen mener det er uheldig at merknadsfeltet er fjernet. Foto: Bo Mathisen

I stedet må man skrive merknadene inn i et eget dokument, laste det opp i Altinn og legge ved. Flesland er redd mange synes det er for tungvint og dermed dropper det.

– Vi mener at dette har vært den viktigste posten i skattemeldingen fordi man her, på en enkel måte, har kunnet begrunne og forklare hva man har gjort, sier han.

Dialog på chat eller telefon

Skattedirektøren sier at de gjerne vil ha dialog med skattebetalere, men at de helst vil at det skal skje i forkant av levering. Han skjønner at folk i de fleste tilfeller bare ønsker å forsikre seg om at de handler rett.

– Hvis du er usikker på noe, send en e-post eller melding på chatten vår eller ring oss så skal vi hjelpe deg slik at du blir trygg. Vi mener at det er bedre enn at du skal forsikre deg i merknadsfeltet.

Ditt ansvar at tallene stemmer

Nytt av året er også at du får en reduksjon i formuesverdien på enkelte eiendeler, samt reduksjon i fradraget for gjelden din. Disse tallene er i utgangspunktet ferdigutfylt, men det er ditt ansvar å sjekke at tallene stemmer.

– Mitt beste personlig tips er at forhåndsutfylt ikke nødvendigvis betyr ferdigutfylt, sier skattedirektør Holte.

Han sier at du først bør sjekke om alle inntektene dine har kommet med, og deretter fylle inn alle fradragene du har krav på.

– Det kan bli en godt betalt halvtime, sier han.