Mørketiden er tung for mange. Vi er slappe, mangler D-vitamin og sliter med å finne overskudd. Men nå er det all grunn til å juble, for mars er måneden da alle som liker lysere dager kan fryde seg.

– Mars er den måneden hvor lengden på dagen øker mest og raskest. Det er en jevn stigning i mengden sol fra 1. mars til 31. mars, sier John Smits ved Meteorologisk institutt til NRK.

Det er mye å glede seg til i mars når det gjelder lys, lover, meteorolog John Smits. Foto: Magne Hansen / NRK

Kan bli solbrent i mars

Han sier du kan ta følgende test. Still deg opp mot sola i begynnelsen av mars, og prøv igjen 31. mars.

– Da kan du faktisk kjenne at sola tar. I mars kan du glede deg hver eneste dag. Det er lengre lyst og sola stiger. Nå får vi mye mer effekt av sola fremover, forklarer han.

Og det man kanskje kan glede seg aller mest til, er vårjevndøgn rundt 20. mars. Da blir nemlig dag og natt like lang, og deretter blir dagene lengre enn natta.

– Da nærmer vi oss påsken og sola står så høyt at man faktisk kan bli solbrent, forklarer han.

Sola stiger jevnt i mars, og øker lengden på dagen mer nå enn i noen annen måned i året. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Mindre tretthet

– Lysere dager settes ofte i forbindelse med følelsen av mer energi, våkenhet og mindre tretthet, sier professor i helsevitenskap ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen til NRK.

Han forklarer at dette kan ha sammenheng med den fysiologiske effekten som lys har på melatonin (søvnhormonet).

Med mer lys, kommer også energi og overskudd, forklarer professor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Lys virker blokkerende på melatonin, noe som igjen gjør at vi føler oss mindre trette.

Og med lyset kommer også påfyll av vitaminer.

– 60 prosent av befolkningen har, ifølge norske studier, vitamin D-mangel vinterstid. En viktig trøst er derfor at vi nå nærmer oss tiden der D-vitaminlagrene gradvis begynner å stige igjen.

For selv om sola skinner fra tid til annen nå på vinteren, er det langt fra nok til å gi deg vitaminpåfyll.

15 minutter med sol i vår- og sommermåneden vil gi deg nok D-vitamin, viser forskning, forteller Tricia L. Larose. Foto: NTNU

– På nordlige breddegrader har ikke vintersola noen effekt. Vintersola treffer i en vinkel som hindre UVB-strålene fra å nå oss. Bare UVA-stråler når jordas overflate i vintermånedene, men det er UVB-strålende som må nå huden for at vi skal få D-vitamin, forklarer forsker ved NTNU, Tricia L. Larose.

Men med mer sol skal det ikke mye til.

– Forskning har vist at 15 minutter med sol per dag i vår- og sommermånedene er nok, avslutter hun.