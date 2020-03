I dag kan du, men ikke du, sjekke skattemeldingen

Det er nesten som å spille Lotto.

Noen får skattemeldingen i dag, mange må vente i spenning.

Men hvem får den når?

Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten. Foto: Karina Kaupang Jørgensen

– Det er de 280.000 som var med å teste den nye skattemeldingen i fjor som får skattemeldingen først i år, forklarer Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

Etter dette er det helt tilfeldig hvem som får den når. Men familier får den samtidig, så du skal få skattemeldingen samme dag som din ektefelle.

Når skattemeldingen din er klar, blir du varslet på e-post eller SMS.

Før du får denne beskjeden er det ingen vits å logge seg inn.

Prøver å slippe kaos

Anette Beichmann, prosjektleder for ny skattemelding. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Tidligere har det vært store innloggingsproblemer når alle skal sjekke samtidig.

Det håper Skatteetaten å unngå nå, med puljevis innlogging.

– Når du forsøker å logge inn, sjekker systemet at du faktisk har fått skattemeldingen. Har du ikke det, loses du til en annen infoside, sier Anette Beichmann i Skatteetaten.

Pengene tilbake etter to uker

Nytt i år er at du selv kan påvirke når du får skattepengene.

Er du blant de heldige som får skattemeldingen tidlig, og leverer tidlig, kan pengene komme allerede fra slutten av mars.

Skattepengene kommer nemlig ekstra tidlig i år, fra 26. mars. Derfra vil folk få tilbake pengene sine frem til 22. juni.

Skylder du penger, kan du vente med å betale til slutten av sommeren.

– Restskatt må ikke betales tidligere, den må betales i august, sier Gjengedal.

Her er det riktignok et lite unntak:

Hvis du har penger til gode og sender inn tidlig, og seinere finner ut at du egentlig skulle hatt restskatt, da må du betale innen tre uker, opplyser Skatteetaten.

Det lønner seg altså ikke å levere så kjapt at du ikke rekker å sjekke alt nøye.

Du er ansvarlig

Siste frist for å gjøre endringer er 30. april. Det er gode grunner til å ta deg tid til skattetallene dine.

Cecilie Tvetenstrand er forbrukerøkonom i Danske Bank Foto: Danske Bank

– Det viktig å huske at dette er et foreløpig skatteoppgjør. Du må sjekke at informasjonen som er registrert på deg stemmer, forklarer forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank, og legger til:

– Det er deg som står ansvarlig om det blir tatt ut stikkprøve og du har glemt å oppgi for eksempel en biinntekt.

Pass på, skattemeldingen må leveres om: