Ida Marie fikk et stikk under øyet da hun var 11 år. Hun klødde på stikket, helt til det ble et væskefylt sår. Øyeeplet ble etterhvert også infisert. Tabletter og salve helet huden og øyet, men sårene kan komme tilbake. Får man denne sykdommen i øyet, kan synet bli skadet. Hvilken diagnose er vi på jakt etter?