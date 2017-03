Amerikanerne sier «How do you do» til alle, engelskmennene er galante og trekker ut stoler og åpner dører for deg, men hva er typisk norsk høflighet?

Kristin Rygg forteller at nordmenns reisevaner også kan forandre måten vi er mot hverandre. Foto: Marit Hommedal / NHH

– Nordmenn vil ikke forstyrre eller snakke intetsigende med folk vi ikke kjenner. Vi ber heller ikke om hjelp uten at vi virkelig trenger det, sier Kristin Rygg, språkforsker ved Norges Handelshøyskole til NRK.

Forstyrrer ikke andre

Hun har skrevet flere forskningsartikler på feltet «høflighetsteori». På forskning.no har debatten rast om norsk høflighet, og om nordmenns høflighet er av en type som ikke er lett forståelig for utlendinger.

– Det er mange meninger om vi er høflige eller ikke, men vi har ikke har noen bevissthet rundt det. Når vi blir kritisert for å være uhøflige, har vi ingen måte å forsvare oss på, fordi det ikke er noen klare normer på hva som er norsk høflighet, forklarer, Rygg.

Hilser du på folk i skogen? Eller er ikke det typisk norsk? Vi vil helst ikke forstyrre andre, sier forskerne. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Er nordmenn høflige?

– Ja, nordmenn er høflige, men vi uroer ikke folk mer enn nødvendig.

Vi som bor i verdens lykkeligste land, kan fort bli tatt for å være arrogante og få et stempel om at vi ikke bryr oss. Det kan vi endre på, sier Rygg.

– Hvis vi blir bevisste på hvordan vi oppfører oss, kan vi også forandre oss. Vi bør nok snakke om hva som skal kjennetegne den norske høfligheten. Det finnes ingen universell høflighet som nordmenn kan kopiere.

Høflig er å være oppmerksom

Slipper du forbi folk på sykkelstien, eller bare raser du på? Oppførselen din sier mye om deg og samfunnet du lever i. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Nordmenn pleier å være både høflige og uhøflige. Å si at nordmenn er høflige eller uhøflige er en vurdering, ikke noe man kan si ja eller nei til, sier Pawel Urbanik, doktorgradsstipendiat, Institutt for lingvistiske og nordiske studier (UiO).

Han mener det er viktig å skille mellom hvordan nordmenn oppfattes av utlendinger og hvordan vi oppfattes av andre nordmenn.

Pawel Urbanik sier det ikke er mulig å si om nordmenn er høflige eller ikke, men at høflighet handler om å være oppmerksom. Foto: UiO

– Det er sånn at folk oppfører seg kollektivt. For eksempel, når vi ser at de fleste passasjerer venter på at andre stiger av T-banen, mener vi at dette er den rette måten å oppføre seg på. Så når vi ser noen folk som trenger seg på uten å vente på at folk kommer av, oppfatter vi det som en uhøflig oppførsel.

Han mener det å være høflig først og frem er å være oppmerksom.

– En ting som kanskje gjør at man blir oppfattet som høflig, er når man ser at det er andre mennesker rundt en. Å vise hensyn til andre mennesker kan selvfølgelig forstås veldig forskjellig, avhengig av kultur og sted.