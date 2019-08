Her er fridagene du kan ha krav på 

Starten på høsten kan være en travel tid på hjemmebane. Da er det godt å vite hvilken dager man har rett på å ta seg fri fra jobb for private ærender.

Arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven slår fast at alle arbeidstakere har krav på fri fra jobben etter fødsel og sykdom. (Se fullstendig oversikt nederst i saken)

Men hva med lege- og tannlegebesøk, tilvenning av barn i barnehage, flyttedag, eller dødsfall i nær familie?

Opjordsmoen anbefaler at man får oversikt over hva slags avtaler som gjelder spesifikt i bedriften. Foto: Presse / LO

– Det er mange som ikke er klar over at man også kan ha rett til få fri fra jobb i slike anledninger, sier Mie Opjordsmoen, utredningsleder for Forhandlings og HMS-avdelingen i LO.

– Det er jo ikke slik at disse dagene står tilgjengelig i en oversikt som ferie- eller avspaseringsdager, sier Opjordsmoen.

Mange arbeidsplasser har egne velferdsdager som er regulert i ulike tariffavtaler, personalhåndbøker og avtaler lokalt. Det betyr at man kan ha rett til flere permisjonsdager enn det som står i loven.

Opjordsmoen anbefaler at man snakker med tillitsvalgt på arbeidsplassen for å få fullstendig oversikt.

Dette kan gi rett til kort velferdspermisjon Ekspandér faktaboks Lege- og tannlegebesøk

Dødsfall i nær familie

Tilvenning av barn i barnehage

Skolestart for barn

Egne barns konfirmasjonsdag

Eget giftemål

Flyttedag

Husbygging

Konferansetime i grunnskolen

Innkallelse til politiet

Lesedager før eksamen Mange arbeidsplasser har egne velferdsdager som er regulert i ulike tariffavtaler, personalhåndbøker og avtaler lokalt.

– Tar ikke godene for gitt

– Det er helt ufattelig at man får lov til å bli hjemme med sykt barn eller at man får en flyttedag, sier amerikanske Sophie Dejonckheere.

For ett og et halvt år siden flyttet hun til Norge for å jobbe som seniorrådgiver i Cicero.

Venner og familie tror jeg tuller når jeg forteller om jobben i Norge, sier Sophie Dejonckheere. Foto: Mari Aftret Mørtvedt / NRK

Velferdsgodene i det norske arbeidslivet var viktig i avgjørelsen om å flytte fra hjemlandet.

– I USA er det ikke gitt at man engang får lønnet permisjon etter fødsel. Min svigersøster fikk kun to uker i barselpermisjon.

– Venner og familie tror jeg tuller når jeg forteller om jobben i Norge. De tror ikke at det er mulig, sier Dejonckheere. Hun tror ikke at folk tar godene for gitt.

– Jeg tror ikke at produktiviteten går ned fordi om man har velferdsgoder i jobben. Jeg tror faktisk at man yter mer i løpet av den tiden man er på jobb, sier hun.

– Rause arbeidsgivere

Fornøyde arbeidstakere leverer jevnt over bedre enn de som er misfornøyde, mener LO.

– Det er positivt for bedrifter fordi fornøyde arbeidstakere stiller opp ekstra når den tid kommer, sier Opjordsmoen.

Direktør for juridiske tjenester i Virke, Elin Spjelkavik, mener det er grenser på hvor rause norske arbeidsgivere har råd til å være.

Elin Spjelkavik i Virke er tydelig på at velferdspermisjoner ikke er ekstra feriedager. Foto: Virke / Pressebilde

– Mange arbeidsgivere er villig til å strekke seg langt for at de ansatte skal kunne kombinere privatliv og jobb, men mange bedrifter, særlig de små og mellomstore med små driftsmarginer, er helt avhengig av at arbeidstakere kommer på jobb når de skal, sier Spjelkavik.

– Må ikke misbrukes

Både Virke og LO er tydelig på at velferdspermisjoner ikke skal regnes som bonusfridager.

– Korte velferdspermisjonsdager skal ikke misbrukes. Det er en ordning som skal kun brukes ved behov, sier Opjordsmoen.

Virke anbefaler at man snakker med arbeidsgiver og kun bruker de dagene som er nødvendig.

– Velferdspermisjonsdager er ikke et ekstra sett med feriedager, sier Spjelkavik.