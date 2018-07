Grinete etter ferien? Ikke så rart

Er du litt nedfor og ikke så glad som du burde være etter uker med deilig ferie?

– Tankene går lett tilbake til timer på sjøen med sol og få bekymringer. Nydelige fjellturer, lange kvelder med stillhet og ro. Kanskje ikke så rart at mange kan bli litt grinete av å komme tilbake til jobb, sier psykolog Pål Grøndahl til NRK.

Sett litt farge

Han sier folk er forskjellige.

– For noen er jobben det viktigste i livet, mens andre glemmer kjapt hverdagens slit. Noen gleder seg til å begynne på jobb igjen. For en del mennesker er jobb utrolig viktig og de er rastløse når de ikke er på jobb.



Men så er det de som nyter ferie.

– De synes det er kjipt å komme tilbake til tralten og det er mange måneder til neste ferie.



Grøndahl sier at en generell regel når man går glipp av noe positivt, er å forsøke å erstatte det tapte med noe annet positivt.

– Det kan være å gjøre noe uvanlig selv om man er i jobb. Det kan være å gå på en restaurant som du lenge har hatt lyst til å besøke eller se en film som har fått gode omtaler. Kjøp en dyr vin og nyt den når det nærmer seg helgen.

Her er variasjonsmulighetene svært så mange, mener han.

– Poenget er å sette litt farge på en tilværelse som kan fortone seg som grå og preget av «postferie nedstemthet». Erstatt noe med noe annet, selv om det ikke blir det samme som å være på ferie igjen. Kanskje allerede nå begynne å planlegge neste ferie?

Hva med å planlegge neste ferie, foreslår psykologen. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Nok er nok

Forfatter og mental trener Christine Otterstad sier også at det er vanlig at man er litt grinete etter ferien.



– Mye vil ha mer, det er så godt å ha ferie og ikke ha disse forventningene og kravene til hverdagen. Man tenker at det er lenge til neste ferie og lenge med hverdager fremover. Man bruker ofte energien på det man ikke får, sier hun til NRK.

Otterstad mener det handler om hvordan du tenker.

– Snu tankesettet. Man kan snu tankesettet, det handler om forventning og innstilling. Ser man realistisk på det, er det ingenting som hadde gått rundt hvis vi hadde hatt ferie hele året. Man må innse at nok er nok. Man må ta seg sammen og ta seg selv i øra. Hverdagen trenger ikke være så grå.

Man bør også være glad for at man har en jobb, mener hun.

– Så kan man lage smutthull i hverdagen. Gi seg selv noen ekstra gulrøtter.