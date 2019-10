Godteri fra utlandet blir mye dyrere fra neste år

Fra 2020 er det slutt. Da har regjeringen bestemt at muligheten for å handle varer fra utlandet for opptil 350 kroner momsfritt blir borte.

Likevel kan du handle de fleste varer tollfritt opp til 3000 kroner.

Koster mer enn det smaker?

Men unntaket gjelder blant annet brus og godteri. Prisene har steget i Norge de siste årene. Mye av årsaken er at sukkeravgiften har økt.

Derfor har flere svenske nettbutikker rettet seg mot det norske markedet med billige varer.

Men fra nyttår må du betale moms, toll og sukkeravgift fra første krone på næringsmidler.

Toll og avgifter vil avhenge av varetype, hva den inneholder og hvor den er produsert.

Et eksempel er en pose med én kilo M & M's fra svenske MaxGodis. Den koster 98 kroner i nettbutikken. NRK har fått Tollvesenet til å regne ut hva den faktiske prisen blir fra nyttår.

Varens pris: 98 kroner

Toll (7,69 kr per kilo): 8 kroner

Sjokoladeavgift (20,82 kr per kilo): 21 kroner

= Grunnlag for moms: 127 kroner

MVA. (15 prosent): 19,05

Fortollingsgebyr (341 kroner hos Posten)

Totalpris: 487,05 – altså nesten 400 prosent mer enn i nettbutikken

Lørdagsgodtet kjøpt fra utenlandske nettbutikker vil da sannsynligvis koste langt mer enn det smaker.

Slik slipper du Postens gebyr

For de fleste andre varer må du 1. april betale moms fra første krone.

Et mobildeksel til 12 kroner, vil dermed koste deg 15 kroner når moms på 25 prosent er lagt til.

Regjeringen innfører en ny ordning som utenlandske nettbutikker knytter seg til. Butikkene krever da inn momsen på vegne av staten. Slik blir prisen du får oppgitt det du faktisk ender med å betale.

MOMS: Regjeringen vil at nettbutikkene skal kreve inn 25 prosent moms fra deg når du handler. Hvis ikke risikerer du å måtte betale et gebyr på 158 kroner til Posten. Illustrasjon: Skjermdump/Ali Express

I dag krever Posten og andre speditører inn moms og toll. Postens gebyr for forenklet tollbehandling opp til 3000 kroner er 158 kroner (se faktaboks).

Regnestykket for en vare som koster 351 kroner (inkludert frakt), blir med dagens regler:

Varens pris: 351

MVA. (25 %): 87,75

Fortollingsgebyr: 158

Totalpris: 596,75

Med lovendringen forsvinner gebyret. Det forutsetter at nettbutikken krever inn momsen. Totalprisen blir dermed 438,75 kroner – 26 prosent billigere enn i dag.

– Når vi registrerer at merverdiavgiften allerede er betalt, vil pakken gå rett inn i poststrømmen, sier pressesjef John Eckhoff i Posten til NRK.

For varer fra butikker som ikke slutter seg til den nye ordningen, må du fortsatt betale gebyr til Posten.

Det betyr at mobildekselet til 12 kroner i verste fall vil koste 173 kroner dersom du ikke betaler moms i nettbutikken.

Billigere klær

De fleste varer man kjøper fra utlandet er i dag tollfrie, med noen unntak.

Handler du klær for over 350 kroner, må du i tillegg til moms også betale toll på 10,7 prosent av prisen.

En genser til 351 kroner vil med dagens ordning koste:

Varepris: 351

MVA.: 87,75

Toll: 37,57

Fortollingsgebyr: 158

Totalpris: 634,32

Men fra 1. april forsvinner tollen på klær. Dersom du også betaler moms i nettbutikken, vil den samme genseren koste 438,75 kroner – 30 prosent mindre.

Kjøp av bøker til eget bruk har til nå både vært momsfritt og tollfritt. Slik vil det fortsatt være.