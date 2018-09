NRK har sjekket gebyrene for vann, avløp og renovasjon i alle norske kommuner. Oversikten viser enorme prisforskjeller: Minst betaler folk i Årdal i Sogn og Fjordane – med 4.600 kroner i året. Dyrest er det for folk i Hægebostad i Vest-Agder med 16.340 kroner i året.

Frp mener forskjellene viser at dagens system bør endres.

– Vi ser at det er store forskjeller også i kommuner man kan sammenlikne. Det betyr at selvkostprinsippet ikke fungerer, sier finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Frp.

Selvkostprinsippet går ut på at kommunene selv kan bestemme hvor mye folk skal betale i avgifter. Men de får ikke lov til å kreve inn mer penger enn det faktisk koster. Det betyr at de ikke kan bruke pengene til andre ting - som for eksempel skoler.

Frp: – Danskene får det til

Frp mener dette er utfordringene med dagens system:

Kommunene har monopol på tjenestene.

Det nesten er umulig å sammenligne kommuner for å få vite hvilke kommuner som driver effektivt og hvilke som ikke gjør det.

Kommunene legger forskjellige ting inn i regnestykket når de skal beregne selvkost.

– Man har i realiteten ingen kontroll med hvordan tjenestene utføres. Derfor går Frp i regjeringen nå igjennom det såkalte selvkostprinsippet, sier Limi.

Han mener Norge bør vurdere å innføre et system der staten bestemmer maksprisen hver enkelt kommune kan ta.

– Vi bør se til Danmark. Der bestemmer staten makspris, og de stiller krav til effektiv drift, sier Limi fra Frp.

Frp-politikeren mener det vil gjøre regningen til innbyggerne så lav som mulig.

Det er ikke kommunene, ved kommunenes interesseorganisasjon KS, enig i.

KS: – Velter en enda større regning over på innbyggerne

Områdedirektør Helge Eide i KS sier den viktigste kontrollen med kommunenes avgiftsnivå og effektivitet ligger hos innbyggerne. Foto: NRK / NRK

KS mener ingen er bedre enn kommunene selv til å vurdere om de bruker innbyggernes penger effektivt.

– Jeg har liten tro på at noen utenfra kan gjøre jobben bedre enn kommunene, sier områdedirektør Helge Eide i KS.

Han mener streng statlig regulering vil virke mot sin hensikt.

– All erfaring viser at hvis kommunene styrer dette selv, så har de stor interesse av å gjøre jobben effektiv. Med en sterk detaljregulering skyver man ansvaret vekk, sier Eide før han legger til:

– Husk at innbyggerne i den enkelte kommune styrer dette. Det skjer ved valg.

Frp overrasket over KS

Dette får Limi og Frp til å stusse.

– Jeg er overrasket over KS. Det bør være i deres interesse å bidra til mer effektiv drift. Innbyggerne vet ikke hvordan avgiftene fastsettes, og derfor må vi fra Stortingets side stille noen krav til effektivisering, sier Limi.

Han påpeker at ikke engang politikerne på Stortinget vet om du betaler for mye eller for lite for vannet i springen. Dette er fordi det i dag ikke finnes noe samlet system for å sammenligne tjenestene.

