I Fra bølle til bestevenn har Maren Teien Rørvik hjulpet bøller som Anton, Zlatan og Bamse til å bjeffe mindre, komme på innkalling, slutte å tisse overalt inne og generelt oppføre seg ordentlig.

TV-serien har mye humor, men også alvor. I årets sesong er spørsmålet mange stiller seg om også den tre år gamle Conan av rasen Presa canario kan gå fra å være bølle til å bli en bestevenn.

– Conan har vært mest utfordrende i den grad at det er han jeg har vært mest usikker på om det er noe håp for eller om det er trygt for hele redaksjonen å filme, forteller Maren, som derfor sender Conan gjennom en mentaltest.

Ragnar og Anne Mette Thoresen har mye jobb med Conan, som reagerer på andre hunder og alle slags mennesker, særlig de med caps og solbriller. Foto: Max Emanuelseon / Monster/NRK

Hundetrener Maren har en løsning på de aller fleste utfordringer, uansett alvorlighetsgrad, og fredag 5. mai kl. 20 er det nettmøte med Maren her på NRK.no.

Har du små eller store spørsmål om trening, adferd, gleder eller utfordringer med din hund?

Still spørsmålet ditt til Maren her!