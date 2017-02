Forskningsrapport: «Lykkepiller» virker ikke mot depresjon

De potensielle, små gunstige effektene synes å bli oppveid av skadelige effekter, konkluderer en forskningsgjennomgang som nettopp er publisert i BMC Psychiatry.

– Disse medisinene påvirker viktige signalstoffer i hjernen og har alvorlige bivirkninger. For å forsvare å gi det til folk må vi være sikre på at de motvirker depresjon. Men det gjør det ikke, sier overlege Janus Christian Jakobsen som tar doktorgrad ved Copenhagen Trial Unit.

Han er en av forskerne bak rapporten.

Gjennomgangen viser at antidepressive medisiner av typen SSRI (se fakta) ikke har større effekt enn placebo på depresjon.

– Ifølge studien er det ingen effekt, heller ikke på alvorlig depresjon, sier Jakobsen i en artikkel på videnskap.dk som også er gjengitt på forskning.no.

Fakta om antidepressiva Ekspandér faktaboks Antidepressiva er legemiddel som blir brukt i behandling av en rekke psykiatriske tilstandar, først og fremst depresjon, angst og tvangslidelser.

Antidepressiva av typen Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) blir populært kalt «Lykkepiller».

Pillene fungerer slik at de påvirker serotonin-nivået i hjernen. Serotonin er et transmitterstoff som regulerer humøret.

Kjente bivirkninger av antidepressiva er i følge Norsk legemiddelhåndbok kvalme, hodepine, svetting, skjelving og vedvarende seksuelle bivirkninger. Av sjeldnere, men alvorligere bivirkninger nevnes kramper og hypnatremi.

Enkelte studier har hevdet at medikamentet kan øke risikoen for selvmord, men forskningsresultatene er ikke entydige på dette feltet og har blitt tilbakevist i andre studier. Kilde: Wikipedia, Norsk legemiddelhåndbok, Statens legemiddelverk

Stor undersøkelse

De danske forskerne har sett på 131 studier med i alt 27 422 pasienter.

Et argument i debattene har vært at medisinene fungerer bedre for personer med alvorlig depresjon.

– Det er feil. Det er ikke noe som tyder på bedre effekt hos dem som er alvorlig deprimert, sier Jakobsen.

Nedtrapping av antidepressiv medisiner Ekspandér faktaboks Hvis du tar antidepressive medisiner og har blitt foruroliget av den nye studien, så snakk med legen din om det. Det er viktig at man ikke bare slutter å ta medisiner fra den ene dagen til den andre. Det det kan gi tilbakefall. Når man skal slutte med SSRI-medisiner, må det skje i samarbeid med legen over en lengre periode for å redusere risikoen for opphørssymptomer og tilbakefall. Kilde: Forskning.no/Netdoktor

Over 320.000 nordmenn bruker antidepressiver, ifølge Reseptregisteret.

– Virker for noen

HAR SELV UTFØRT STUDIER: Jørgen G. Bramness er lege og spesialist i psykiatri, og har selv utført studier på antidepressiver. Foto: Rushda Syed / NRK

Jørgen G. Bramness er lege og spesialist i psykiatri. Han har selv utført en lignende studie, og er ikke med på å skjære «lykkepille»-bruken over en kam.

– Forskerne har antagelig rett i at disse stoffene påvirker viktige signalstoffer i hjernen, selv om den egentlige virkningsmekanismen ikke er fullstendig klarlagt. Disse medikamentene er ikke uten bivirkninger, men det blir helt feil å kalle bivirkningene generelt for alvorlige. Jeg mener også at deres konklusjon om at antidepressiver ikke virker, er altfor bastant.

Ifølge Bramness har en del studier vist effekt, men at det de senere årene har vært færre studier som har vist effekt enn tidligere. Slik er det ofte med medikamenter, sier han.

– Det sentrale her er at man i disse studiene ser etter effekter på gruppenivå. Om man ikke finner effekter på gruppenivå, betyr ikke det at det ikke har effekt for noen. Vi er i dag enige om at antidepressiver virker for noen, men ikke for andre, sier Bramness.

Skreddersy medisiner

– Så hvordan skal man vite hvem det fungerer for?

– Det er gjort en del spennende forskning på dette. Blant annet om ulike biologiske markører på hva som fører til effekt og hvilken dose som gir effekt. Man vil i fremtiden kunne skreddersy medisiner individuelt.

Han påpeker også at medisinen virker forskjellig, avhengig av bakgrunnen for depresjonen.

– Det virker som tilfeller der depresjonen kommer innenfra har en bedre effekt av antidepressiver enn tilfellene der depresjonen skyldes livets påkjenninger, for eksempel en traumatisk opplevelse, sier Bramness.