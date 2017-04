– Jeg vil ha en jobb der jeg kan snakke med folk, og ikke sitte på kontor hele dagen, sier Idar Henrik Seen (18), som er elev ved Elvebakken videregående skole i Oslo.

I dagene frem til søknadsfristen er det mange førstegangssøkere som er usikre på hvilke studier de skal velge. 18-åringen tror han vil studere markedsføring.

Medelev Ragnhild Leganger, som også går siste året på videregående, vil ha en jobb som er nyttig for samfunnet i fremtiden.

– Jeg vil studere politikk i Nederland. Nederland er favorittlandet mitt, jeg liker at de har en tydelig miljøprofil, sier Leganger til NRK.

Men skal du følge hjerte eller skal du velge noe som garanterer en jobb? Vi har spurt ekspertene.

1. Velg trygt

Foto: Jørn Hofsø Hjellnes

– Du kan følge hjertet litt, men bruk huet også, sier seniorrådgiver Johannes Sørbø i NAV. Han har god oversikt over både utdanningssektoren og arbeidsmarkedet.

Har du ikke peil på hva du skal gjøre, kan du velge de utdanningene som mest sannsynlig gir deg jobb. Akkurat nå er behovet aller størst for nyutdannede innen helse- og omsorgssektoren.

Johannes Sørbø er seniorrådgiver i NAV. Foto: Ingar Næss / NAV

– Å ta utdanning som sykepleier eller som omsorgsarbeider er et av de mest sikreste kortene unge kan satse på for å garantert få jobb. Det er veldig få sykepleiere som er arbeidsledige. Dessuten kan du få jobb omtrent hvor du vil i landet, sier Sørbø.

Et annet valg som er relativt trygt ifølge Sørbø, er læreryrket.

– Det er også veldig få arbeidsledige lærere i Norge, og i likhet med sykepleiere kan du få jobb stort sett hvor i landet du vil.

2. Sett deg inn i de muligheter som finnes

Det er viktig å både kjenne seg selv og egne ønsker og sette seg inn i alle de muligheten som finnes når man skal velge studier.

– Utdanning.no er et bra sted å begynne. Videre har Fagbokforlaget nettopp gitt ut en bok som heter «Studievalg» som gir mange nyttige tips til de som skal velge, sier leder Gisle Hellsten ved Karrieresenteret på Universitetet i Oslo.

Leder Gisle Hellsten ved Karrieresenteret på Universitetet i Oslo. Foto: Tron Trondal

Det er utrolig mye å velge mellom, derfor er det også viktig å forsøke å spisse søkene. Ta gjerne utgangspunkt i noe du likte på videregående skole og vurder om det er noe du kan tenke deg å studere videre.

– Skulle det for eksempel være samfunnsfag, kan man undersøke nærmere hva slags samfunnsvitenskapelige retninger man kan studere. Gå også i dybden når du leser deg opp slik at du klarer å skille de ulike fagene fra hverandre. Det er for eksempel stor forskjell på statsvitenskap og sosialantropologi.

3. Velg noe du har anlegg for

Det er bortimot en umulig å finne ut alt om alle mulighetene som finnes. Start derfor med deg selv, egne interesser og hva du kan tenke deg å jobbe med i fremtiden.

– Når det gjelder høyere utdanning er det viktig å ha i mente at veien blir ofte til mens man går. Når du har studert et semester eller to vil du bli mye bedre kjent med de mulighetene som finnes, og det vil for de fleste bli lettere å stake ut den videre kursen, Hellsten ved Karrieresenteret.

Det er ingen fare om du ombestemmer deg underveis. Det viktigste er at du fullfører en utdanning til slutt.

– Du gjør trolig en dårlig jobb hvis du tar en utdanning du egentlig ikke liker. Hverken fremtidige arbeidsgivere eller du selv er tjent med det, sier Sørbø i NAV.

4. Fagbrev?

Foto: NRK

Dette tipset er litt på siden, for kanskje det ikke frister med flere år på skolebenken? Da kan fagbrev være tingen for deg. Du får fagbrev eller svennebrev når du har fullført et yrkesfaglig utdanningsprogram og vært lærling i en bedrift.

– Det er også et stort behov for fagarbeidere, som sveisere og elektrikere blant annet.

Det er ifølge Sørbø svært få ufaglærte jobber igjen i arbeidsmarkedet. Og konkurransen om de få som er, er enorm.

– Med høyere utdanning eller fagbrev har du mye større sjans for å få en jobb.