Fire av ti har sett barn med berusa voksne på nasjonaldagen

44 prosent av oss har opplevd berusede voksne med barn til stede på 17. mai. Det viser en undersøkelse Respons Analyse har gjort for organisasjonen Av-og-til.

Daglig leder Kari Randen i organisasjonen Av-og-til. Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

– Dette er høye tall og de viser at alkohol for mange har blitt en del av nasjonaldagen, også når det er barn til stede. For mange barn er ikke nasjonaldagen bare barnetog, flagg og is, men også fulle voksne, sier daglig leder Kari Randen i organisasjonen, til NRK.

Noen drikker gjerne mer alkohol i perioder eller på dager som skal feires. For noen barn kan dette gi utrygghet.

Forsker Hilde Pape ved Folkehelseinstituttet sier det et forsket lite på hvordan barn opplever å omgås berusede voksne.

– Men på generelt grunnlag kan jeg si at de færreste voksne blir aggressive i beruset tilstand, eller har en endring i adferden som er direkte skadelig for andre.

Skal vi si fra?

Det mange kanskje lurer på, er om noen skal si fra dersom vi ser berusede voksne med barn.

Hanne Haavind, professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO

– Dersom det dreier seg om fulle foreldre ute på nasjonaldagen sammen med barna sine, er det rimelig å anta at nasjonaldagen ikke er den eneste anledningen hvor voksnes prioritering av egen rus preger disse barnas liv, sier Hanne Haavind, professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Noen vil mene at alkohol overhodet ikke bør servers når barn er til stede.

– Men den mest vanlige norske holdningen er nok at det påligger voksne å drikke med måte, sier Haavind til NRK.

– Fulle foreldre er uansett et grunnleggende brudd på hvordan voksne kan oppfylle ansvaret og være omsorgspersoner for barn. Og de barna det gjelder, de vet det allerede.

– Vent til barna har lagt seg

Barn trives aller best med voksne som er som de pleier.

– Hvor og eventuelt hvor mye man bør drikke sammen med egne barn bør hver enkelt vurdere. Mange barn gleder seg veldig til 17. mai, til et hektisk program med is, brus og pølser. Men ingen barn ønsker seg fulle voksne, sier Kari Randen.

Om du vil drikke på 17. mai bør du på forhånd tenke over hvor mye du skal drikke, slik at du drikker på en måte som ikke går utover andre.

– Godt alkovett på nasjonaldagen handler om å tenke seg om på forhånd og være bevisst rundt om du skal drikke og når du skal stoppe. Kanskje kan man for eksempel vente til barna har lagt seg, eller finne en situasjon der det alkoholen ikke blir særlig fremtredende, asvlutter eksperten.