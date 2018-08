Finn formen etter ferien

Det er lettere å komme i form enn du kanskje tror etter late sommerdager.

– Etter ferien er vi uthvilte og klare for høsten, så tenk at kroppen nå er full av energi og klar for å komme i gang, råder doktorgradsstipendiat Christina Gjestvang ved Norges idrettshøgskole.

– Ferskvare

Hennes første råd er å sette av tid til trening.

– Samtidig som kalenderen fylles opp, planlegg også treningen. Dette er din egentid.

Deretter lytt til kroppen.

– Har du bare hatt noen ukers pause, kan du starte opp bare litt lettere enn før ferien. Blir du så støl at du må gå baklengs ned trappen, har du kanskje satt i gang for raskt. Gi kroppen litt tid på å bli tilvent den økte belastningen.

Få trening inn i kalenderen, råder Christina Gjestvang. Foto: Anette Torjusen / NRK

Det er naturlig at det er tungt å komme i gang.

– Vi har gått inn i feriemodus, og som alt annet når hverdagen setter i gang igjen, vil også trening være noe som kan være tungt.

Tenk på den positive effekten.

– Trening er ferskvare. Flytt fokuset over på at treningen faktisk skal gi deg mer energi. Det viktigste ved en ny oppstart er å få trening som en rutine igjen.

– Gøy

Fysioterapeut ved Fredrikstad idrettsmedisin, Sara Trollerud, sier det er lurt med en aktivitet eller trening som du synes er gøy eller motiverende.

– Da er det mer sannsynlig at du gjennomfører og fortsetter treningen. Forsøk å unngå periodevis trening, men finn en eller flere treningsformer som er realistisk at du fortsetter med.

Sett deg mål, råder Sara Trollerud. Foto: Anette Torjusen / NRK

Sett deg også et mål.

– Gjerne et hovedmål og flere delmål. Husk at disse må være realistiske. Det er fort gjort å bli for ambisiøs. Har du ligget på stranden i hele sommer, kan det for eksempel være lurt å begynne med en til to økter i uka, fremfor fem til sju.

Trener du på treningssenter bør du melde deg på gruppetimer.

– Det er ofte lettere å droppe egentrening hvor ingen forventer at du kommer, enn å melde seg av en gruppetime.

Øk intensiteten gradvis.

– En gangøkt i motbakke kan være vel så effektivt som en løpetur, dersom du oppnår høy intensitet. Gå i en bakke som gjør at du blir andpusten og at pulsen øker. Du kan kun snakke i korte setninger.

Tennis, gå, ballspill. Uansett hva du velger, all trening er bedre enn ingenting. Foto: Anette Torjusen / NRK

Og dropp dårlig samvittighet.

– Ferien er bare en brøkdel av livene våre og vi må se det store bilde under ett. I ferien kan hovedfokuset være å senke skuldrene, nyte god mat og drikke. Hvis en ellers er flink til å spise godt og regelmessig mosjonere, er ikke noen uker med treningsfri eller redusert treningsmengde ødeleggende på noen som helst måte.