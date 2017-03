Et høyt inntak av fett fra fjøset kan benyttes for slanking, viser en fersk studie som er gjort ved Universitetet i Bergen. Heller ikke karbohydrater er skummelt, så lenge man passer på å velge riktig type.

– Studien viser at hvis man vil slanke seg, så kan man gjøre det med et høyt inntak av fett eller karbohydrater, så lenge inntaket av sukker og fint hvetemel er lavt, sier professor og kardiolog Ottar Nygård.

Oster, bacon og olivenolje har stått på menyen. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Forbedring av verdier

38 overvektige og inaktive menn med magefedme, i alderen 30–50 år, har vært med i studien.

På forhånd hadde forskerne målt fettmengden i mageregionen, leveren og rundt hjertet. I tillegg til at risikoen for hjerte- og karsykdommer ble målt.

Mennene ble delt i to grupper. Alle spiste like mye proteiner og grønnsaker, men den ene gruppen spiste mer karbohydrater, blant annet i form av ris. Den andre gruppen spiste mye fett, der halvparten av fettet var mettet fett. Det betyr at inntaket av blant annet kjøtt og fete meieriprodukter som smør og ost var høyt, i tillegg til et høyt inntak av nøtter og majones.

Kaker, brød og hvetemel har stått på fylista og deltagerne har ikke fått spise godsaker mens de har vært med i studien. Foto: Anette Torjusen / NRK

Sukkerinntaket var holdt på et minimum.

Etter de tre månedene viste undersøkelsen at begge de to kostholdene hadde lik effekt.

Nygård forteller at deltakerne på høyfett-kostholdet hadde forbedring av alle verdiene som påvirker hjertesykdom, med unntak av en forbigående økning i LDL-kolesterol. Fettlagring, blodtrykk, insulin og langtidsblodsukker hadde forbedret seg.

Oppforderer til plantefett

Simon Nitter Dankel, som ledet studien sammen med Nygård, forteller at de vurderte kostholdet før fedmeepidemien kom til USA og Europa, på slutten av 70-tallet.

Simon Nitter Dankel har ledet studien sammen med Ottar Nygård. Foto: Universitetet i Bergen

– De siste 30–40 årene har vi hatt en enorm utbredelse av fedme, samtidig som vi har økt inntaket av karbohydrater og planteolje. Det ironiske er at inntaket av animalsk fett har ligget stabilt, så det kan umulig forklare fedmeepidemien, sier han.

Han forklarer videre:

– Studien vår tyder på at man får en spesielt stor reduksjon i kroppsfett og sykdomsrisiko ved å kutte ned på raffinerte karbohydrater, som har kommet på toppen av kostholdet ellers.

Professor Kjetil Retterstøl ved Universitetet i Oslo har ikke vært med i studien. Han mener målet først og fremst må være å redusere det mettede fettet i kostholdet.

Professor Kjetil Retterstøl mener målet først og fremst må være å redusere det mettede fettet i kostholdet. Foto: Brynjar Widerøe / NRK

– Jeg synes denne studien viser at det å gå ned i vekt gir uansett en fin effekt. Selv om man spiser animalsk fett som er forbundet med en økning av kolesterolet, kan man sitte igjen med lavere kolesterol fordi man også reduserer vekten. Denne studien viser at de som spiste lite mettet fett fikk lavest kolesterol. Derfor vil jeg oppfordre til å bruke plantefett, ikke animalsk fett.