Fem tips til bedre grilling

– Jeg har en forkjærlighet for kullgrill og mulighet for det i hagen, men gassgrill er et godt alternativ for dere som ikke kan grille på kull, sier kjøkkensjef Reneé Fagerhøi.

Oppskrift på grillet rosensalat med blåmuggost

1. Sett av nok tid

Kjøkkensjef Reneé Fagerhøi. Foto: Tale Birgitte Hansen / NRK

Griller du med kullgrill må du ha god tid.

– Det er dumt å fyre opp grillen etter du har dekket bordet, eller ta på tennvæske når gjestene kommer, sier Fagerhøi.

Hun driver Bula Bistro i Trondheim, og fikk prisen Årets kjøkkensjef 2018 for fremragende presentasjon av norsk fagkunnskap.

En tommelfingerregel er at det tar halvannen time fra du tar på tennvæske til du kan legge mat på grillen.

Her er det nok mange som synder, men slik får du best resultat med kullgrill:

Først må du skrape av rista med en grov børste og ta vekk det verste etter forrige grilling.

Fyll på med kull, men ikke langt opp til rista. Du må ha litt luft mellom kull og rist, og du trenger heller ikke kjempemasse kull for å grille i mange timer.

Fyll opp 2/3 av grillen med kull og la 1/3 være uten. Det er lettere å kontrollere grillen når du har en kaldere sone.

Husk å legge på rista før du tenner opp. Da rekker den å bli varm. Legger du fet fisk rett på en kald rist, setter den seg fast i rista.

Så bør du vente en halvtime fra du har tatt på tennvæske til du tenner på. Fyrer du opp for tidlig, smaker det tennvæske av maten. Det er ikke godt.

Når du har tent opp, skal det brenne ganske lenge. Tommelfingerregelen er en halvtime.

– Da ser du at kullet får et hvitt lag på seg. Det har begynt å brenne opp litt, det ytterste laget av kullet har falt av, og det er rødglødende. Det er det du skal grille på, ikke flammene, understreker hun.

Vent gjerne i 20 til 30 minutter til, før du legger på maten.

– Det er best å grille med en deilig og fin farge i grillen, og en kaldere sone du kan flytte kjøttet til når det skal hvile, legger hun til.

LES OGSÅ: Har du sjekka om slangen har gått ut på dato?

2. Prepping i forkant

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Ha alt av utstyr klart når du skal begynne å grille: grillklype, fat og form, grillmaten, olje til pensling, marinader og tilbehør.

Når du først begynner å grille, går det fort.

– Følger du de reglene kommer du til å få en fin grillskorpe på kjøttet, fisken eller grønnsakene når du griller. Det du velger å grille må ligge litt på grillen for å få smak, forklarer kjøkkensjefen.

Hvis du har veldig mange små ting du skal grille, som kan dette ned i sprekkene på grillen, er det greit med aluminiumform eller dobbel rist.

– Jeg har en forkjærlighet for å legge alt rett på grillen. Det er da du får grillskorpe og mest aroma fra grillen, men du må ha god varme, forklarer hun.

Ikke bruk klype på fisken eller kjøttet.

Grillklype er til pølser, grillspidd og koteletter.

Fisk, kjøtt og grønnsaker snus med stekespade for ikke å klemme det i stykker.

Oppskrift på grillet kylling med appelsin

3. Hviletid

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Siden grilling utfordrer tålmodigheten din, må du vente enda litt til før du kan spise.

Sommerkoteletter og pølser trenger ikke hvile.

Entrecôte eller ytrefilet har samme regler på grill som i stekepanne.

– Stek den ferdig på den ene siden, flytt den over på den kalde siden og lukk lokket. En biff skal hvile halve steketiden så kjøttsafta får satt seg. Alle de gode saftene renner ut av kjøttet om det ikke hviler, forklarer hun.

Fisken vil også hvile.

Ikke stek til det pipler ut hvitt protein fra hele laksen. Ta den vekk før det, gi den fem minutter, så har varmen trukket inn til kjernen.

Grønnsaker trenger ikke hvile så lenge.

– Jeg er veldig glad i sellerirot og store rotgrønnsaker, og synes det er veldig gøy å grille hele grønnsaker, forteller Fagerhøi.

Stort sett alle rotgrønnsaker har eget skall. Ikke pakk dem inn i folie, men legg grønnsakene rett på kullet under rista. La de ligge der til de er helt møre.

I en stekeovn på 200 grader trenger en sellerirot halvannen time. Det samme gjelder på grillen.

– Da er den knudrete og sort, og for noen ganske stygg, men jeg synes den ser sexy ut! Ta den opp, del den i to, ha på smør, krydder og urter, grav det ut og ha det som tilbehør. Sellerirota går fra å være helt svidd, så åpner du den, og da er den helt hvit og varm og dampende og sexy, og smaker veldig godt, ler hun.

Oppskrift på grillet lam

4. Hvis du har gassgrill

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

– Grillen skal alltid tennes med åpent lokk, så du ser at de brennere du har satt i gang faktisk brenner. Så kan du lukke lokket for å få varme, sier Bjørn-Tore Teigen fra Matprat. Han er diplompølsemaker-mester og en del av det norske grillandslaget.

Du bør få 150 grader innunder lokket før du legger på grillmaten. Da forsvinner også alt av bakterier.

– Har grillen flere brennere, kan du bruke både direkte og indirekte varme, oppfordrer grillmesteren.

Tynne ting som fisk og kyllingfilet grilles på dirkete varme.

Større stykker som veier over 800 gram legges litt på direkte varme, så på indirekte. Med kjernetermometer.

– Kokker bruker gjerne tommeltrikset for å kjenne om kjøttet er gjennomstekt, men du skal ha stekt en del kjøtt før du klarer å ta den testen. Det er ofte bedre med kjernetemperaturmåler, oppfordrer han.

Kyllingfilet og pølser skal ikke ha for høy temperatur. De må rekke å få grillfarge og smak uten å svi seg.

Kyllingfilet må grilles ferdig på den ene siden før du snur stykkene. Hvis ikke sitter de fast i risten.

Oppskrift på grillet paprikasalat

5. Lag deg tid

Foto: Colourbox.com

– Det tar lang tid med et ordentlig grillmåltid. Men mange av oss har tid til det nå. Og lager du deg noen enkle snarveier og prepper litt når du får en lomme, så har du et godt grunnlag, oppfordrer Fagerhøi.

Du kan for eksempel ha på tennvæske før du henter i barnehagen. Da går det raskere når dere kommer hjem.

Liker du kryddersmør på potetene så lag en kilo nå med en gang, så har du hele sesongen.

Hjemmelaga potetsalat passer til all grillmat og klarer seg lenge i kjøleskapet. Skal du grille flere ganger bør du lage en stor porsjon, i stedet for en ny ladning til hvert måltid.

– Mitt beste råd er: «Ha en prepp og ha en plan». Planlegger du måltidene for en uke, er det lettere å bruke opp alt. Du får mindre svinn og mindre matbudsjett, oppfordrer kjøkkensjefen.

Mye kan preppes i stor skala og brukes til masse. En base av det du liker som tilbehør kan heve måltidet.

– Når du har en plan så går det mye lettere. Alt må ikke skje samme dag, avslutter hun.

Oppskrift på grillet biff av bison med maiskolbe