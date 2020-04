Endelig er det påskeferie, men etter uker med hjemmeskole og stengte barnehager har du kanskje gått tom for hjemmeaktiviteter.

Her er fem eksperimenter dere kan kose dere med de neste dagene.

1. «Naken-egg»

Se hva som skjer når du legger egg i eddik. (Fra Newton - Forskerfabrikken) Du trenger javascript for å se video. Se hva som skjer når du legger egg i eddik. (Fra Newton - Forskerfabrikken)

Dette krever litt tålmodighet, men er veldig gøy.

La egget bade i et glass med eddik. Kikk på det innimellom. Etter noen dager er egget mykt og bøyelig, og uten skall.

En ting til barn kan gjøre: Når man kjenner på et egg med tunga vil bunnen føles varm, mens toppen, den spisse enden, føles kald, forklarer Selda Ekiz. Foto: Selda Ekiz / NRK

– Eddiken er en syre, som reagerer med eggeskallet, fordi skallet er laget av kalsiumkarbonat. Hvis du kikket på egget la du kanskje merke til små bobler rundt eggeskallet? Det er karbondioksid, forklarer fysiker Selda Ekiz.

Karbondioksid er et av produktene som kommer av den kjemiske reaksjonen mellom eddiken og eggeskallet.

Og jo lenger egget ligger i eddiken, jo mer av skallet blir til kalsiumacetat, vann og karbondioksid. Helt til det ikke er noe mer skall igjen.

– Hinna inni egget reagerer ikke på samme måte med eddiken, men du har kanskje lagt merke til at egget er større? Det er fordi denne hinna er en membran som har tatt til seg vannet den har ligget i (eddiken er bare en liten del av væsken, mesteparten er vann), forklarer hun videre.

2. Når knuser egget?

Elevene tester hvor mange bøker fire egg tåler. (Fra Supernytt. Foto: Linda Vatn/NRK) Du trenger javascript for å se video. Elevene tester hvor mange bøker fire egg tåler. (Fra Supernytt. Foto: Linda Vatn/NRK)

Det skal ikke mye til å knuse et egg på den tjukkeste delen. Men prøver du å klemme på egget på de smale endene, er det nesten umulig å ødelegge det.

Faktisk kan fire små egg tåle vekten av mange bøker.

Sett fire bruskorker på bordet, legg ett egg i hver av dem med en ny kork oppå. Så kan du forsiktig stable på bok etter bok.

– Eggeskall virker kanskje veldig skjørt, men formen på egget er laget for å tåle en trykk. Ellers hadde høner fått en ubehagelig opplevelse hver gang de verpa, forklarer Selda.

Formen på egget fordeler trykk jevnt over hele egget. Derfor er det er vanskelig å knuse et egg ved å klemme det med hele hånda.

Hvor mye tåler to pakker egg? Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

– Grunnen til at egg tåler så mye i polene, er fordi eggeskallet er sterkest i topp og bunn. Når bøkene presser ned fra toppen, presser bordet/korken like mye ifra oppover, og det trykket blir fordelt over hele egget, forklarer hun.

Hva med å la barna forsøke å stå på to pakker egg?

3. Farga frokostegg

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Egg er veldig vanlig på frokostbordet i påsken.

Kanskje smaker eggene ekstra godt med farge på?

– Når du koker planter med farger, slipper de litt av fargen ut. Jo lenger du har det i vannet, og jo sterkere farge grønnsakene eller plantene har, jo mer farge slipper den, forklarer Selda.

Lag gule egg med løkskall eller safran, eller rosa egg med fersk rødbete.

– Eggeskall er ypperlig til å fange denne fargen. Vil du ha sterkere farge på eggene, må de ligge lenger i fargevannet, skisserer hun.

4. Frokost med fasong

Hva med hjerteformede egg? Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

En annen ting som gjør frokosten artig, er formede egg. Det finnes mange forskjellige former du kan leke deg med.

Skrell et hardkokt egg, press det ned i formen og legg det i kaldt vann.

Når egget har kjølnet har det fått samme fasong som formen.

– Dette skjer fordi egget i utgangspunktet er løst i vanlig temperatur, men når du varmer opp egg, vil proteinene i egget stivne, og de vil stivne i den fasongen de er i når temperaturen er høy nok, forklarer Selda.

Har du ikke slike former kan du lage stekt egg i silikon- eller pepperkakeform.

4. Mal på egg

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Skyll eggene godt, stikk et lite hull i hver ende, og blås forsiktig ut innholdet i en bolle.

– Vi kaster jo ikke mat, så innholdet tar du vare på til eggerøre eller omelett, sier Anne Marie Schrøder fra Matvett.

Knyt fast fiskesnøre på en halv fyrstikk og tre fyrstikken inn i egget.

Mal på egget og heng det til pynt i vinduet eller på en gren.

5. Plant i eggeskall

Foto: Anette Torjusen / NRK

Det er vår flere steder i landet, og mange barn liker å så.

I stedet for å kjøpe små plantekasser kan dere bruke eggeskall. Når du har brukt egg, legger du et halt eggeskall i hvert rom i eggekartongen.

Nå kan du så med jord og frø i eggeskallet, men vær forsiktig når du vanner.

– Det er helt ok å så i alle slags beholdere, men vi anbefaler alltid å lage hull i bunnen. Det funker jo ikke eggeskallene. Blir det for mye vann vil frøene drukne, og det er jo ikke noe gøy, forklarer Marianne Utengen, gartner ved Det norske hageselskap.

Når det er tid for å potte om legger du bare hele eggeskallet over i en større potte.

Med tiden vil eggeskallet bli til jord.

