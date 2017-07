Fant giftstoffer i barnejakker

Åtte av ni barnejakker hadde så høyt fluorinnhold, at de får strykkarakter av Forbrukerrådet.

– Foreldre som skal handle til barna sine står de i realiteten rådløse i butikken. De kan fort bli lurt når de tror de velger fluorfritt. De kan ikke akkurat sende alle klærne til laboratorium før de kjøper, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Stormberg fikk stryk

Det er en jakke fra Stormberg som kommer dårligst ut i testen.

– I den fant vi ulovlige mengder skadelige stoffer. Den er faktisk forbudt å produsere i dag, sier Flesland.

Forbrukerrådet vil melde jakken til Miljødirektoratet. Stormberg må eventuelt legge frem bevis for at jakkene er produsert før juni 2014 ble, da det forbudt med så stor mengde fluorstoffer som Stormberg-jakken inneholder.

Foto: Thomas Lien

– Denne jakken er testet tre år på rad, og alle årene har den kommet godt ut i test. Vi har bedt Forbrukerrådet sende over deres laboratorietest og identifikasjonsnummer på jakken, slik at vi kan avdekke hva som har skjedd, sier kommunikasjonssjef Petter N. Toldnæs i Stormberg.

Helly Hansen-jakken, Jotunheim-jakken fra Sport1 og Skogstad sin jakke er også blant dem som ikke fikk smilefjes. Alle hevder de har nulltoleranse for giftstoffer i sin produksjon.

– Helly Hansen skal nå gå gjennom testen for å forstå hvilke stoffer som ble funnet. Og vi vil fortsette å jobbe med å finne miljøvennlig løsninger til våre produkter, sier produktsjef Richard Collier.

– Vi er glade for at vi er innenfor grenseneverdiene satt av myndighetene, men vil jobbe videre for å komme ned på et null nivå, sier avdelingsleder Kristian Fjellanger i Sport 1.

– Vi jobber tett med fabrikken i Kina for å forhindre dette, sier daglig leder Henning Skogstad.

Cubus, som også var blant dem som fikk nøytralt smilefjes, sier at det ikke skal finnes slike giftstoffer i deres produkter.

– Så fort vi får testrapporten tilsendt vil vi se på hva som kan være kilden til PFAS stoffene i våre produkter. Vi vil se hvilke verdier og stoffer som er funnet, samt hvilken testmetode de har brukt og finne ut om det er grunnet forurensninger fra produksjon, eller om det er bevisst tilsatt, sier Julie Bragli Eckhardt.

Hevder forbrukeren blir lurt

Forbrukerrådet mener også at produsentene av flere av jakkene lurer forbrukerne.

– De reklamerer med at de er fluorfrie, men det stemmer rett og slett ikke med analysene fra laboratoriet. De blir derfor meldt til Forbrukerombudet for villedende markedsføring, sier Flesland.

Direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Bergans sier de aldri har hevdet at jakken er fluorfri.

– Jeg kan ikke skjønne at dette er villedende markedsføring. Det finnes PFAS-stoffer som brukes i forbindelse med impregnering av jakken. Vi skal skifte ut disse etter hvert, men vi må først teste de PFAS-frie alternativene for å få en impregnering som er like langvarig, sier Christoph Centmayer, sustainability manager i Bergans til NRK.

XXL har fjernet alt som står om at Didrikson-jakka er fluorfri fra sine nettsider.

– Vi skal se hva testen har avdekka og hvordan den har fungert, sammen med leverandøren, og sammenligne den med deres egne testresultater, sier Tolle Grøterud i XXL.

Hos KappAhl er de overrasket over resultatet.

– Dette er veldig beklagelig å høre. Vi jobber med testing av produktene våre jevnlig. Vi tar dette på alvor og har sendt informasjonen videre til vår kvalitetsavdeling i Sverige slik at vi kan sette i gang umiddelbare tiltak, sier presseansvarlig Ingrid Melnes i KappAhl.