Det er ikke så mye midd i sengene våre som vi trodde tidligere. Det skal mye varme og fukt til for at den lille middkrabaten skal trives, i følge Folkehelseinstituttet. Men svetter du mye om natten, er den ikke så vanskelig å be til sengs.

Vi legger fra oss en del hudrester i løpet av natten. Det gir et luksusmåltid for midden Foto: Lisbeth Fauske Løland / NRK

– I tillegg finnes det husstøvmidd flere steder i hjemmet som i pledd, gulvtepper og klær. Det er nok til at enkelte ikke tåler det, sier Anna Bistrup, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund.

Hun forteller at det som skjer er at avføringen til midden binder seg til støv i rommet som vi puster inn. Noen reagerer med snufsing og nysing. Trøtthet over lenger tid er også vanlig.

Kan forveksles med forkjølelse

– Symptomene kan ligne på en forkjølelse. Varer det i ukevis, og du merker det spesielt på soverommet, er det verdt å sjekke ut om det er midd du reagerer på, sier Bistrup.

– Enkelte kan svette opp til en liter pr. natt, og det gjør sengen fuktig og attraktivt for midden, sier Anna Bistrup, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund. Foto: June Witzøe

Hun forteller at noen får eksemlignende utslett og kløe, og enkelte kan utvikle alvorlig astma.

– Heldigvis finnes det en vaksine som hjelper dem som er aller mest rammet, forteller hun.

Ifølge Preben Skrede Ottesen, avdelingsdirektør for skadedyrkontroll i Folkehelseinstituttet kan dette også dreie seg om kryssallergi. Er du allergisk mot skalldyr, kan du også være allergisk mot husstøvmidd og omvendt.

LES OGSÅ: Robotgressklipperen var løsningen på allergiplagene til Emma

Middsikkert sengetøy

For å redusere de festlige aktivitetene til husstøvmidden, kan du gjøre noen grep.

– Det finnes middsikkert sengetøy som er så tett vevd at midden ikke kan komme igjennom sengetøyet til dynen. Det er effektivt og et bra supplement sammen med andre rengjøringsgrep, sier Bistrup.

Hun sier at det er viktig å støvsuge sengen med jevne mellomrom, ikke ha det for varmt på soverommet og for all del ikke ha hunder og katter som overnattingsgjester. Da blir det bare enda flere varmekilder midden kan formere seg på.

– Fjern også støvsamlere som klær som henger åpent i rommet og lange gardiner. Putt klærne inn i lukkede skap og skuffer, oppfordrer seniorrådgiveren i Norges Astma- og Allergiforbund.

Kulde dreper midden

Michael Renè er hygienelektor ved Københavns Professionshøyskole, og har også noen råd for å holde midden borte.

– Pass på å vaske sengetøyet hver fjortende dag på minimum 60 grader, og 80 grader om du er allergisk. Når det gjelder selve dynen og puten, er det en god regel å vaske dem hver tredje måned, sier han.

Renè legger til at det hjelper også å lufte dyner og puter utendørs, men gradestokken må vise 15–20 minusgrader for at du skal være sikker på at midden drepes.