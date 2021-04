Rask levering av skattemeldingen gir penger kjappere.

Det er de unge som oftest ikke åpner skattemeldingen.

– Mange er ivrige og både kontrollerer og leverer tidlig. Men har du enda ikke åpnet skattemeldingen får du i hvert fall ikke oppgjøret tidlig, påpeker Rolf Lothe fra Skattebetalerforeningen.

Milliarder av skattekroner er allerede utbetalt til 800.000 nordmenn som fikk igjen på skatten.

Kan straffe seg

At du går glipp av skattepengene nå før sommeren er likevel ikke det verste. De kommer jo etter hvert.

Verre er det om du ikke får med deg eventuelle feil.

– Du må åpne skattemeldingen. Om ikke annet for å levere. Men jeg råder deg også til å kontrollere, understreker Lothe.

Feil i begge retninger kan få kjipe konsekvenser.

– Hvis du aldri åpner skattemeldingen, kan du gå glipp av fradrag. Det er ganske dumt å kaste penger, som du i prinsippet gjør ved ikke å kreve de fradragene du har krav på, skisserer Lothe.

Hvis du ikke fører opp alle inntektene dine, betaler du for lite skatt.

– Da risikerer du å måtte betale tilleggsskatt, advarer han.

Det er altså ikke ulovlig, men det kan bli dyrere.

Uåpnet betyr godkjent

– Du bør absolutt åpne skattemeldingen. Hvis du er usikker, vil jeg understreke at dette har blitt ganske enkelt, mener Skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

– Det er hvert år rundt en halv million som ikke åpner den, forklarer skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Da godtar du de tallene som står der, og er ansvarlig for eventuelle feil og mangler.

– Det gjelder også opplysningene som andre har rapportert om deg. Om det er noe feil, kan det føre til at du har betalt mer skatt enn du skal, advarer skattedirektøren.

Bruk fradragsveilederen for å se hva passer for deg.

– Du kan gjerne be om hjelp fra noen du stoler på. Men husk at du er selv ansvarlig for alt som står i skattemeldingen. Det er mye bedre å åpne den slik at du vet hva du går god for, legger hun til.

Har du vært på jobb?

Skattemyndighetene har gjort det enklere for oss for hvert år.

Men i år er det en stor post du må føre opp selv: reisefradraget.

– Fordi det vanligvis er forhåndsutfylt er jeg redd mange ikke legger merke til det, sier Lothe.

Nesten 300.000 fikk reisefradrag på fjorårets skattemelding. I år må alle som har reist til jobben fylle inn reisedagene sine selv.

– Da må du som et minimum åpne skattemeldingen, oppfordrer han.

Gladmeldingen er at du har god tid. Det er mange dager igjen til leveringsfristen 30. april. Og skulle du finne denne saken i seneste laget finnes det fremdeles håp:

– Du kan alltid søke om utsettelse. Alle som ber om det får automatisk 30 dager ekstra, avslutter skatteeksperten.

