Alt av verdier som er skapt mens man var gift skal deles likt. Dette gjelder også alle former for sparing, enten det er BSU eller privat pensjonssparing, med mindre man har gjort en avtale om noe annet.

Nå viser en undersøkelse Norstat har gjort for Storebrand at nesten to av tre ikke vet om de får med seg pensjonssparingen sin ved et samlivsbrudd.

– Jeg er egentlig ikke overrasket over at så mange ikke vet hvordan pensjonssparing skal deles. Vi vet at mange nordmenn har et litt for sløvt forhold til felles økonomi, sier pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand til NRK.

Knut Dyre Haug er pensjonsøkonom i Storebrand. Foto: Ingar Næss/Storebrand

Mener bankene må informere

Stadig flere starter privat pensjonssparing, i tillegg til folketrygden og tjenestepensjonen.

– Derfor er dette penger det er viktig å ha et bevisst forhold til. Min erfaring er at dette temaet er kundene interesserte i kun når det er for sent, sier Haug.

Han får støtte av Forbrukerrådet.

– Ja, dette passer med vårt generelle inntrykk, sier Jorge B. Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Jensen mener at finansaktørene har en viktig rolle i å opplyse forbrukerne om viktige sider av pensjon som angår dem.

– Det er litt oppsiktsvekkende at bankene ikke får frem slike viktige ting til forbrukerne. Vi ser at finansforetakene gjør en anstendig innsats på å forenkle språket. De skal ha honnør for det, og så må de vektlegge tema i formidlingen som setter kundene i stand til å forstå sin pensjon.

Det er ikke Haug i Storebrand helt enig i.

– Det er enkelt å lire av seg en slik påstand, men når det er sagt er dette et område som bør få mer oppmerksomhet, både i vår kommunikasjon med kundene og gjennom informasjon fra blant annet Forbrukerrådet.

Slik beholder du sparepengene

Som nyforelska og nygift er naturlig nok ikke skilsmisse det første du tenker på. Ekspertene råder likevel ektefeller og samboere til å bruke tid på privatøkonomi.

– Gå igjennom utgifter og sparing og se hvordan dette er fordelt. Ikke ta dette som et tegn på noe negativt dere imellom, tvert imot. En god avtale settes opp når man fortsatt er venner.

Er man gift er mye regulert i ekteskapsloven. Er man samboere er hovedregelen at den som har navnet sitt på en eiendel er eier.

– Det positive er at man relativt lett kan sette opp avtaler rundt dette. Man trenger som regel ikke advokat. Samboeravtaler og ektepakter finner man gode maler for på nettet. Skal man sette opp et testament er det et godt råd å bruke advokat, avslutter Haug.