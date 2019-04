280.000 lønnstakere og pensjonister får ny skattemelding.

Den ser helt annerledes ut enn den gamle varianten.

– Den går til deg som er elektronisk bruker, har en inntekt, ett bosted og ellers enkle skatteforhold. Det vil si at du for eksempel ikke har aksjer og verdipapirer eller driver næringsvirksomhet, forteller Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Skal være enklere

De med enkle skatteforhold kan få den nye skattemeldingen, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten. Foto: Bård Brinchmann Løvvig

– Den skattemeldingen de fleste får i dag er veldig lik de gamle skjemaene som var på papir. Nå endrer vi på hele opplegget så skattemeldingen blir mer tematisk, legger hun til.

De som får skattemeldingen i ny drakt nå i april, får det enklere enn de andre.

– Postene slik vi kjenner dem fra tidligere er erstattet av temaer som grupperes etter hva som hører naturlig sammen, for eksempel "Bank og lån", forklarer hun.

Du vil også få relevant veiledning som passer deg, rett inn i skattemeldingen.

På ett tema kan det for eksempel stå: Vi ser at du eier en sekundærbolig. Leier du ut?

– Etter planen vil de fleste få den nye skattemeldingen i 2020, anslår Gjengedal.

Vi trenger skattehjelp

– Det er mange som ikke forstå sin egen skattemelding, så det å få litt mer veiledning tror jeg kan være til stor hjelp, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB.

Da tenker hun både på å forstå innholdet i skattemeldingen, men også at det ikke står to streker under tallet som enten er baksmell eller penger til gode.

– Jeg tror at mange av uvitenhet ikke forstår at du kan endre det som er forhåndsutfylt, og føre opp informasjon på blanke felt, legger hun til.

Får ikke forhåndsvarsel

400 frivillige med enkle skatteforhold testet den nye skattemeldingen i oktober, og de fleste syntes den var enklere å bruke enn før.

Men det er ikke nødvendigvis noen av dem som får den nye skattemeldingen.

De 280.000 som får prøve den nye skattemeldingen blir ikke varslet i forkant.

– Alle elektroniske brukere mottar som vanlig varsel på e-post eller SMS når skattemeldingen er tilgjengelig for sjekk, opplyser hun.

I varselet fra Skatteetaten vil det stå om du er en av de 280.000 som får den nye varianten, men du får ikke beskjed om dette før skattemeldingen er tilgjengelig.

Når du er inne vil du som er plukket ut få beskjed om at du har fått den nye løsningen, og havne på en egen side.

– De som får ny skattemelding i år, sendes direkte til denne når de logger inn. Her får du også oppgitt eget telefonnummer og chat, beroliger Gjengedal.