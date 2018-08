Du gjør vel ikke disse vasketabbene?

Vaskemaskinen kan fort bli fienden når den hvite genseren blir rosa eller klærne lukter surt. Men det er faktisk du som må ta noen grep for å få sving på klesvasken.

Her er sju tips til å unngå de vanligste vasketabbene.

1. Møkka spres

Er temperaturen lav, får du ikke alltid bort all møkka. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Er det særlig lurt å vaske truser sammen med kjøkkenhåndklær?

– Det er selvfølgelig mulig, men mange bruker jo truser som ikke kan vaskes særlig varmt og de fleste vil vaske kjøkkenhåndklær varmere, sier Ingun Grimstad Klepp ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Oslo Met.

Hun forklarer at det som skjer når vi vasker, er at smuss løsner og fjernes.

– Men samtidig vil også noe smuss falle tilbake på tøyet, og det vil da skje på alt. Så i den grad tøyet etter vask ikke er rent, vil det være «jevnt» skittent, altså møkka spres.

2. Alt hvitt blir grått

Dette skulle kanskje vært hvitt, men ble grått. Heldigvis finnes det råd. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Mange sliter med å få hvite klær hvite. Ofte blir det grått. Hva gjør man feil?

– Vask alltid hvitt med hvitt og ikke noe annet. Bruk spesialmiddel for hvitt og lyst tøy. Pass på at du har nok hvite klær til å fylle maskinen, og om ikke: Unngå hvitt, er Grimstad Klepp sitt råd.

3. Ikke alt tåler 60 grader

Sjekk alltid vaskelappen på tøyet. Mens truser før skulle vaskes på 60 grader, er det ikke alle truser som tåler den temperaturen i dag. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Er det nok å vaske på 40 grader eller bør håndklær og undertøy vaskes på 60–90 grader?

– Det kommer helt an på. Både på hvor godt vaskemiddelet er, hvor skittent det er og hvor strenge krav det er til renhet. På institusjon kan sterilisering gjøres gjennom kjemikalier eller nær kokepunktet over litt tid.

I private hjem er ting veldig annerledes, understreker forskeren.

– Ta en titt på undertøyet og sjekk hva det står om vasketemperatur. Svært mye tåler ikke 60 grader og slett ikke 90. Så om du ønsker å vaske det slik, bør det prege hva som kjøpes. En annen ting er at ulike fiber blir skittent og rent ulikt. Ullundertøy for eksempel, vaskes på ullvask som ikke er 60 grader.

4. Tar for mye vaskemiddel

Det gjøres mye feil med dosering.

– Hvor mye vaskemiddel bør man egentlig bruke?

– Følg anbefalt dosering på pakken. Om du ønsker å få ekstra ren vask, gå for en ekstra skylling og ikke ekstra middel. Er det du vasker ikke skittent, men vaskes likevel av en eller annen grunn, kan du vaske uten middel.

5. Maskinen lukter surt

Sur lukt i maskinen er vanlig, og ofte lukter du det på håndklær. Da er det på tide med en rens. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Maskinen blir aldri sur av seg selv, men vasker man mye på lav temperatur, så kan ting avleire seg i maskinen, sier Øistein Jamtveit, brukerveileder hos Miele.

Mange er heller ikke klar over at de fleste maskiner i dag har Eco-temperatur.

– Bruker man bare program med Eco-temperatur, kommer maskinen aldri over 60 grader. Da kan det bli bakterier som skaper sur og vond lukt i særlig håndklær.

Hans råd er at du renser maskinen to ganger i året med maskinrens, og kjører maskinen noen runder på 90 grader.

– For å unngå sur lukt i maskinen må du skille hvitt og kulørt tøy, kjør gjerne for eksempel håndklær på hygieneprogram på 60 grader.

Høyere temperatur og riktig dosering av vaskemiddel, gjør at maskinen renser seg for avleiringer og man får møkka ut av maskinen, forklarer han.

6. Dropper rensingen

Er disse skinnende rene? Det bør de være. Foto: Anette Torjusen / NRK

I tillegg til å rense selve maskinen, bør du også vaske og rense gummibelgen i maskinen og vaske og rense doseringskammeret.

– Doseringskammeret bør tas ut og vaskes jevnlig, forklarer «vaskekspert» og leder av Lilleborg Forbrukerservice, Malin Skaar i Orkla til NRK.

7. Stapper maskinen for full

Malin Skaar forteller at en vanlig feil mange gjør er å stappe vaskemaskinen for full. Hun har følgende tips til å være sikker på at maskinen ikke er for full.

– Det skal være plass til en hånd på høykant over klærne, sier hun.