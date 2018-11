Disse varene kan det lønne seg å kjøpe på Black Friday

I år kommer nordmenn til å handle for nesten fire milliarder kroner på Black Friday, ifølge Virke. Det vil nok en gang være ny rekord.

– Du kan gjøre et kupp denne dagen, særlig hvis du skal kjøpe noe stort og dyrt, sier Thomas Iversen, jurist i Forbrukerrådet.

Men du bør gjøre et godt forarbeid og sjekke varens prishistorikk slik at du er sikker på at du gjør en god handel.

– Vi ser at 20 prosent av alle produkter går ned 10 prosent eller mer i pris denne dagen. Så det er definitiv årets billigste dag å handle på, sier daglig leder i Prisjakt.no Are Vittersø.

Ifølge prissammenligningstjenesten Prisjakt går disse varene mest ned i pris:

35 prosent av alle jakker når ned 22 prosent i snitt

19 prosent av alle hodetelefoner går ned 25 prosent i snitt

19 prosent av alle parfymer går ned 18 prosent i snitt

20 prosent av laptoper går ned 20 prosent i snitt

Samtidig forteller han at tre prosent av alle varer går opp minst 10 prosent i pris. Derfor må du passe godt på at du ikke blir lurt.

Her er ekspertenes tips til hvordan du kan gjøre en god handel:

1. Lag en beløpsgrense

Foto: Karoline Berge Hammersmark / NRK

Det er lett å miste hodet når du blir bombardert med tilbud overalt.

– Tenk gjennom hvor mye du vil og kan bruke. Da har du et godt verktøy som kan guide deg underveis, sier forbrukerøkonom i Nordea Elin Reitan.

– Det er lurt å lage en handleliste på forhånd. Spør deg selv om du ville kjøpt disse produktene dersom de ikke var på salg, sier forbrukerøkonom i Sparebank 1 Magne Gundersen.

Han anbefaler å sette en maksgrense på hvor mye penger du skal bruke.

2. Kjøp riktig modell

Forbrukerrådet forteller om en økning i henvendelser om angrerett i etterkant av Black Friday.

– Det er lett å ta noen kjappe valg som viser seg å ikke bli helt rett, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Han anbefaler å undersøke om produktet passer akkurat ditt behov.

– Ikke alle modeller som er på salg den dagen. Dette gjelder særlig innenfor elektronikk. Da kan du ende opp med noe du ikke trenger, sier han.

Magne Gundersen sier at mange butikker benytter Black Friday til å selge ut eldre modeller av produktene sine.

– Ikke alle tilbud er gode kjøp. Les det med liten skrift, og lag en sjekkliste for spesifikasjoner på det du trenger, sier han.

3. Ta med alle ekstrakostnader

Foto: Skjermbilde

På Black Friday dukker det tilbud opp fra nettbutikker over hele verden. Men det kan bli dyrt å få det fraktet til Norge.

– Du må være klar over at du må betale moms på nesten alle varer du kjøper fra utlandet. Du kan handle momsfritt for 350 kroner, men denne summen inkluderer også frakt, sier Elin Reitan.

Dessuten tilbys man ofte ekstra forsikring dersom man kjøper elektronikk og hvitevarer.

– Vær skeptisk, for du trenger ofte ikke en ekstra forsikring. Enten har varen en god garanti eller så har du kanskje allerede en god innboforsikring, sier Magne Gundersen.

4. Sjekk prisene i forkant

For å være helt sikker på at tilbudet er reelt, bør du sjekke hva varen har kostet før.

– Noen setter opp prisene en måneds tid i forkant for deretter å sette dem ned. Sjekk prishistorikken på for eksempel prisjakt.no. Har varen vært veldig dyr rett før Black Friday, bør det ringe en bjelle, sier Thomas Iversen.

Reitan forteller at butikker hvert år blir avslørt etter å ha satt opp en vare i pris like før Black Friday slik at de kan sette prisen ned igjen.

– Ha et kritisk blikk når du er på tilbudsjakt. Det er lurt å sjekke på nett hva varen koster andre steder før du slår til, sier hun.

Er du i en fysisk butikk kan du spørre butikkpersonalet om varen har vært på tilbud, eller hatt en lavere pris tidligere, råder Reitan.

5. Gjør unna julegavehandelen

Foto: Karoline Berge Hammersmark / NRK

Black Friday er starten på julehandelen for mange, og en fin mulighet til å spare litt penger.

– Skriv en liste over hvilke julegaver du skal kjøpe og inkluder gjerne en makspris for hver gave. Mange butikker har et minst like stort utvalg i nettbutikken sin, sier Magne Gundersen.

Men man må være klar over at bytte- og returrettighetene kanskje ikke strekker seg til over nyttår dersom du går til innkjøp av gaver nå.

– Det kan også være begrensende returmuligheter på salgsvarer, men dette kan du sjekke i butikken før du eventuelt foretar et kjøp, sier Reitan.

6. Unngå svindel

Black Friday har blitt en dag svindlere ser sitt snitt til å utnytte ivrige kjøpere. Derfor er det lurt å ta forholdsregler.

– Svindlere kan opprette falske nettsider med tilbud for å prøve å få tak i sensitiv informasjon, sende deg falske e-poster eller plante et virus, sier Elin Reitan.

Hun anbefaler å gå direkte til butikkenes nettsider fremfor å søke etter produkter på søkemotorer får være på den sikre siden.

– Vær ekstra oppmerksom for e-post som ber deg om sensitiv informasjon, sier hun.