Disse sykdommene får du ikke fly med

Petter Thornam er ansvarlig lege ved Sentrum Reisemedisin i Bergen. Foto: Paul S. Amundsen / Sentrum Reisemedisin

– Den generelle regelen er at du ikke får fly om du har infeksjonssykdom. Er du syk med feber eller har synlige blemmer, kan du bli nektet å reise, sier Petter Thornam, ansvarlig lege ved Sentrum Reisemedisin i Bergen til NRK.

Han legger til at det varierer hvor lenge du er smittebærer, men at sykdommer som influensa, meslinger og vannkopper er smittsomme ganske lenge, noen både før og etter sykdomsutbruddet.

Legen understreker at det ikke er stor smittefare på fly, og at gode hepafiltre renser luften for bakterier og virus om bord.

– Men sitter du nær en syk person, kan du likevel risikere å bli smittet, forteller han.

– Gjelder spesielt vannkopper

Line Sørbø er sykepleier og medisinsk skaderådgiver ved Europeiske Reiseforsikring. Foto: Europeiske Reiseforsikring

– Flyselskapene er strenge når det gjelder å ha med potensielt smittsomme passasjerer. Du risikerer å bli avvist dersom du har synlige vannkopper og kan ikke vise frem en «fit for flight»-legeerklæring, opplyser Line Sørbø, sykepleier og medisinsk skaderådgiver ved Europeiske Reiseforsikring.

Hun nevner luftveisinfeksjoner, ørebetennelse, hånd-, fot- og munnsyke, feber og mage-tarminfeksjoner som sykdommer som kan gi flyrestriksjoner, men understreker at det er som regel er vannkopper som gjør at folk må utsette flyreisen.

– Vannkoppene skal være helt tørre før du kan fly. Dette kan ta opptil en uke etter utbruddet, noe som betyr at mange familier får et uønsket forlenget opphold på feriestedet, sier hun.

– Kapteinen bestemmer

Tonje Sund, pressekontakt i SAS, bekrefter at vannkopper er en gjenganger når det kommer til flyforbud.

– Det generelle rådet er å ikke fly hvis du er syk, både av hensyn til egen og medpassasjernes sikkerhet. Vannkopper kan være farlig for gravide som blir smittet, opplyser hun.

Sund understreker at det er sjeldent at folk avvises på grunn av sykdom.

– Kabinansatte observerer passasjerene når de går om bord, og vil i samråd med kapteinen avgjøre om passasjeren er frisk nok til å bli med flyet.

FEBER: Har barnet feber, er det best å utsette flyturen. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

– Økt risiko å fly med sykdom

– Sommeren er høysesong for barnefamilier på reise, og mange må enten avbestille reisen eller utsette hjemreisen fordi barnet har blitt sykt. Når det gjelder voksne, er det som regel snakk om magesyke eller hjerte- og lungesykdom, opplyser Sørbø i Europeiske Reiseforsikring.

Hun oppfordrer til å kontakte lege og forsikringsselskap dersom du er usikker på om du kan fly.

Flyselskapenes begrunnelse er smitterisiko for øvrige passasjerer, men også fordi det er økt risiko å fly med sykdom.

– Det er ikke bra å reise med diaré eller febersykdom, så dette er en fornuftig regel, mener legen.

Vær spesielt oppmerksom ved øre- og bihulebetennelser.

– På grunn av forandringer i lufttrykket, kan det være svært smertefullt å fly med øre- og bihulebetennelser, påpeker Sørbø.