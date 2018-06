Disse gjemmer unna penger

– Når man hører om folk som har rapportert inn penger i utlandet, tenker man gjerne på de aller rikeste. Men de har mer normal privatøkonomi enn man tror, sier analytiker i Skatteetaten Silje Jenny Undahl.

Hun har undersøkt de som frivillig har meldt fra om formue i utlandet i en tiårsperiode.

Det viser seg at de fleste har en inntekt på rundt 500.000, bor i nærheten av byer og eier bolig til cirka 2,8 millioner kroner.

Analytiker i Skatteetaten Silje Jenny Undahl har undersøkt hvem som gjemmer penger i utlandet. Foto: Karoline Berge Hammersmark / NRK

Undahl sier at gjennomsnittet for formue og inntekt er høyere fordi noen rike gjemmer unna store summer. Men dersom du ser på hvem som befinner seg i midtsjiktet av dem som melder inn, blir bildet et annet.

– Det er vanligere folk enn man skulle tro. Noen har bevisst skjult verdier, mens andre sier at de ikke har kjent til reglene, sier hun.

Kjenner igjen bildet

Advokat i Skattebetalerforeningen Bård Erlend Hansen har hjulpet mange som vil «flagge formuen hjem». Han kjenner igjen bildet som blir tegnet.

Advokat i Skattebetalerforeningen og SBF skatteadvokater Bård Erlend Hansen forteller at klienter som vil melde om formue i utlandet ofte ikke ligger så høyt på inntektssiden. Foto: Bo Mathisen

– Hvis jeg skal gi et snitt på de sakene jeg har hatt, så ligger klientene ikke så høyt på inntektssiden, sier han.

Han forteller at de typiske tilfellene er utenlandske statsborgere som har penger i hjemlandet, personer som har arvet penger fra utlandet eller som har arbeidet i utlandet.

– Noen har nok visst at de burde og skulle oppgi det, mens andre har ikke kjent til reglene.

Ikke for sent å melde fra

– Gjemmer du penger, har du dårlig tid, men det er fremdeles mulig å slippe straff, sier Stig Flesland i Skattebetalerforeningen. Foto: Skattebetaleren

For dem som ennå ikke har meldt fra om skjulte verdier, begynner det virkelig å haste. Kravet er nemlig at forholdene ikke skal være kjent for skatteetaten når det meldes inn.

Stig Flesland i Skattebetalerforeningen forteller at Skatteetaten får innsyn fra stadig flere land, og at samarbeidet mellom landene har blitt mer automatisert.

– Gjemmer du penger har du dårlig tid, men det er fremdeles mulig å slippe straff, sier han.