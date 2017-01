Diamantene dine stuper i verdi

Skal du realisere verdien på steindyre diamantsmykker, må du forberede deg på at du ikke får solgt dem for i nærheten av hva de ble kjøpt for.

Ragnhild Silkoset, professor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Foto: BI

– Kunden blir taper i markedet, sier Ragnhild Silkoset, professor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI.

– Kan ikke garantere

NRKs Forbrukerinspektørene har sett på hva som skjer med bruktverdien på diamantsmykker.

I en rundspørring blant de store gullsmedkjedene, sier alle «nei takk» på spørsmålet om å kjøpe brukte diamanter.

Pål Kasnes, gullsmedmester hos gullsmedkjeden Thune. Foto: Mattias Müller / NRK

For programleder Pia Rivelsruds egen diamantring får hun kun et tilbud på 300 kroner, altså ringens gullvekt, selv om ringen har en diamant på 0,8 karat og en takst på 73.000 kroner.

– Det har med historikken på ringen å gjøre. Selv om vi kan finne ut av hva slags sten det er og hvilken kvalitet det er så har vi ikke all bakgrunnsinformasjon om hvor den kommer fra. Så vi kan ikke garantere at det er en sten vi kan selge videre, forteller Pål Kasnes gullsmedmester, hos gullsmedkjeden Thune.

Han lister videre opp usikkerhet rundt opprinnelsesland og utfordringer med blant annet konfliktdiamanter, som flere grunner til at kjeden ikke tar inn brukte diamanter.

Bruktmarkedet

– Skal du selge en diamant på bruktmarkedet vil det variere en god del på hva du får igjen, sier gullsmed Remy Bugge hos Bugge & Authen Juvelérverksted, som også driver med taksering av gamle diamanter.

Programleder Pia Rivelsrud i FBI sammen med gullsmed Remy Bugge sjekker kvalitet på diamanter. Foto: Mattias Müller / NRK

Bugge mener at bruktmarkedet kan gi NRK-programlederen rundt 40.000 kroner for diamantringen. Men skulle han kjøpt ringen til butikken ville han gitt 23.000 kroner.

– Taksten jeg gir er en forsikringstakst, altså hva et smykke er verdt i forsikringsøyemed og ikke hva jeg som en gullsmed er villig til å betale, sier Bugge.

For å få igjen mest for gamle diamanter foreslår han nettsider som Finn.no eller prøve å selge diamanten til venner og kjente. Auksjoner kan også være en mulighet, men auksjonshusene tar som regel en provisjon for salget.

Gullsmed Remy Bugge hos Bugge & Authen Juvelérverksted. Foto: Mattias Müller / NRK

– Risikabelt

Der hvor gull kan holde seg i verdi, er diamantens verdi størst i det øyeblikket du betaler for den i butikken.

Professor Ragnhild Silkoset er overrasket over praksisen bransjen driver i dette tilfellet.

– Diamanter er et ekstra krevende tilfelle, da det er et fysisk produkt hvor det er vanskelig å kvalitetssikre kvaliteten. Denne kvaliteten består jo både av selve steinen, måten den er kuttet på, samt hvordan den er blitt hentet ut fra gruvene. En vanlig forbruker har ikke denne informasjonen, noe som gjør at annenhåndsmarkeder blir risikable å benytte, mener professoren.