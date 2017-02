Mens NRK-programleder Marit Evertsen Grimstad har kjempet for å få høner tilbake til norske middagsbord, skulle hun prøve seg som høneeier i serien.

Programleder Marit Evertsen Grimstad fikk prøve seg som høneeier i serien FBI redder høna. Foto: Hallvard Mørk Tvete / NRK

– En kveld i november, da vi skulle lukke inn hønene for kvelden, var de borte. De lå ikke i huset som de pleide og taket i verpekassa var slått i stykker. Da banket hjertet tungt. Vi håpet jo at de bare var skremt, og at vi ville finne dem igjen, sier hun.

Det viste seg at hønene trolig var tatt av en grevling.

– Det var et utrolig trist syn. Det var en helt uventet og brå avslutning som vi overhodet ikke var forberedt på.

Dyret som drepte de to hønene, hadde ikke gjort noe forsøk på å spise dem. Foto: Marit Evertsen Grimstad / NRK

Men selv om de bare fikk beholde dem i seks måneder, flytter nye høner inn til våren. For høner i hagen ga mersmak.

– Det var ren terapi å sitte og se på hvordan de tusla rundt og pirket i gresset. Det morsomste var å se hvordan de etter hvert ble tryggere og tryggere på oss og omgivelsene.

Hønene til programlederen fikk stadig større radius å bevege seg på. Foto: Marit Evertsen Grimstad / NRK

Kunne du tenkt deg høner i hagen? Her er fem tips.

1. Ha alt klart på forhånd

– Planlegg godt før du skaffer deg høner. Ha alt klart til å ta dem imot dem, sier Tormod Eikeland, leder i Norsk Rasefjærfeforbund.

Familien synes det var koselig med høner i hagen og de ble etterhvert tamme. Foto: Marit Evertsen Grimstad / NRK

Det du må ha i orden er hus, rugekasser, valger, for- og vannbeholdere, utegård med sandbad og tette beholdere til forsekkene.

Et hønsehus skal være tørt og trekkfritt. Det skal beskytte hønene mot ekstrem kulde og ekstrem varme. Det må være godt ventilert.

Helst bør du ha et isolert hus som holder en jevn temperatur.

2. Ha enkel tilgang til hønsehuset

Du hør ha hønsehuset innen synsvidde, mener ekspertene. Foto: Marit Evertsen Grimstad / NRK

– Et hønsehus bør plasseres slik at det er lettvint å komme til, hele året. Ikke sett det så langt unna andre hus at det er rene polekspedisjonen å ta hønsestellet en vinterdag, sier Ronny Rusten Ulverud i Oslo og Akershus Hobbyfjærfeklubb.

Dessuten har man jo mest nytte og glede av hønene når du kan se dem. I tillegg har du oversikt over dyreflokken og eventuelle ubudne gjester (hunder, hauk og rev), forklarer han.



Man skal også ta hensyn til vind- og solforhold ved valg av plass. Vind er ikke hønsenes beste venn, og dersom man skal ha døren stående åpen i hønsehuset, bør det ikke være på den mest vindutsatte siden.

3. Vær bevisst på rasen

Red Rhode Island (RIR) er en rase som egner seg til egg- og kjøttproduksjon. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Ikke begynn med mange raser, advarer Eikeland.

Han sier det første du bør gjøre når du skal velge rase, er å kontakte en lokalklubb der du kan få råd fra flinke oppdrettere.

– Velg rase med omhu, lytt til erfarne fjærfe-eiere.

Han sier videre at de fleste raser er vennlige, men at noen er mer livlige i væremåte som for eksempel raser av landhøns og dverghøns.

Har du et landlig sted, anbefaler han den norske rasen Jærhøna. Skal du ha egg og kjøttproduksjon, anbefaler han New Hampshire, Sussex og Red Rhode Island (RIR).

– Kombinasjonsraser er nok de som kan anbefales da de som regel har ett roligere gemytt. De passer utmerket som hagehøns.

4. Ha en flokk

Du bør ha minimum tre til fire høner, for de liker seg best i flokk. Det er ekstra bra hvis de også er fra samme kyllingkull. Foto: Anette Torjusen / NRK

Det er tryggest å starte et hønsehold med høner som kjenner hverandre eller kyllinger som får vokse opp sammen. De behøver ikke være daggamle, men de bør være unge og jevngamle, opplyser Oslo og Akershus Hobbyfjærfeklubb.

– Det anbefales å kjøpe kyllinger fra samme oppdretter og dersom en ikke er vant med kyllinger fra før bør en få råd og tips om stell.

Du bør ha rundt tre-fire høner, fordi de er flokkdyr og trives best sammen.

– Det viktigste er at dyra har nok plass for å trives, normalt går det bra med tre høner per kvadratmeter og seks dverghøns per kvadratmeter, sier Tormod Eikeland i Norsk Rasefjærfeforbund.

Han sier videre at det er viktig at hønene har mulighet til å komme ut i luftegård hvor de kan flakse fra seg og kanskje få noe grønt.

5. Hold hønsehuset rent

Hold hønene i din egen hage, det er ikke sikkert alle naboene setter like stor pris på hønebesøk. Foto: Marit Evertsen Grimstad / NRK

Har du høner er det viktig å skape trivsel for dem, deg og naboene dine. Hold derfor huset rent.

Gi for eksempel aldri mat i luftegården. All foring bør skje inne i huset, da slipper du rotter og utsetter ikke hønene dine for smitte fra andre dyr.

– Du bør sørge for at hønsene kun er på din eiendom, for det er ikke sikkert naboen synes det er topp med høner i hagen, sier Rusten.

La hønene sove inne i hønsehuset og husk at hanen galer. Vil du være en god nabo bør du la naboene få våkne først før du slipper ut hønsene. Ikke før sju på hverdager, og ni i helgene.