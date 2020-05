Dette kan du gjøre i sommerferien – selv med koronarestriksjoner

I skrivende stund er nordmenn fortsatt frarådet alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendig. Det trenger derimot ikke bety at sommerferien må tilbringes foran TV-en, på mobilen eller i bakgården.

Her har vi samlet noen «lokale» aktiviteter i Norge som både er lovlige, rimelige og ikke minst gøyale for de fleste.

NB! Tipsene i saken er gitt med forbehold om at det ikke kommer nye restriksjoner som fraråder eller forbyr fritidsreiser i Norge. Her finner du en oppdatert oversikt over restriksjonene som gjelder til enhver tid.

Bruke sommeren til å teste ut noen klassikere som Preikestolen, Kjerag, Besseggen og Romsdalseggen! Det er rådet til fra redaktøren i turmagasinet «Fjell og Vidde». Foto: Privat

Utforsk Norge

– Denne sommeren er en ypperlig anledning for oss nordmenn å oppleve det beste Norge har å by på, sier Trygve Sunde Kolderup.

Han er redaktør i DNTs magasin «Fjell og Vidde» og skrev nylig en kronikk fullspekket av inspirasjon til norgesferien.

– Personlig liker jeg meg veldig godt i Sogn og Fjordane og langs Helgelandskysten. Molden i Luster og Prest på Aurlandsfjellet er to veldig fine turmål som kan passe for de fleste, sier Kolderup.

Selv har han lenge hatt en drøm å gå til Glittertind i Jotunheimen. Den turen passer fint for turvante barn og det er mulig å låne akebrett og ake på snøen ned fra toppen.

Det er mange flotte strender langs Helgelandskysten. Den nasjonale turistveien i Aurlandsfjellet går over lengre strekninger i rundt 1300 meters høyde. Utsikten fra fjelltoppen Molden i Luster må oppleves med egne øyne. Nedkjøringen fra Glittertinden til Spiterstulen og Visdalen er en herlig opplevelse.

Få turister = bedre plass

Det er ikke uten grunn at tusenvis av turister fra utlandet strømmer til norske naturperler. Nå som koronarestriksjonene gjør at turistene uteblir, er det mye bedre plass på de kjente stedene.

– Bruk sommeren til å teste ut klassikere som Preikestolen, Kjerag, Besseggen og Romsdalseggen, sier Kolderup.

Han anbefaler også at du støtter reisenæringa ved å booke noen netter eller legge inn noen måltider på trivelige steder, dersom du har mulighet.

– Det er mange små perler som har det knalltøft om dagen. Det er veldig synd hvis alt skal rives ned som følge av korona-situasjonen, sier han.

God planlegging er nøkkelen når du skal ut på tur. Nettsider som UT.no har mange tips om hytter, stier og turtips som passer til alle nivåer.

Enn så lenge frarådes hyttebesøk og lange turer i fjellet, men det kan endre seg utover våren.

Selvplukk av frukt og bær

Frister det med en dag i sola og saftige bær i sommer?

Flere av landets gårder tilbyr selvplukk av frukt, bær og grønnsaker gjennom sommeren og utover høsten.

– Foreldre synes det er hyggelig å kunne vise barna hvor frukt og bær kommer fra, så er det stas for barna å være med og plukke selv, sier Karin Østensen.

Hun driver Haslum gård i Bærum sammen med sin mann Sverre.

Her kan folk komme og plukke modne bringebær selv. Bærene veies og man betaler for det man plukker. Haslum gård tilbyr også plukking av kirsebær, plommer og epler når det er sesong. Foto: Haslum gård

De åpner vanligvis kl. 09 om morgenen, men folk trekker kølapper lenge før den tid.

Karin Østensen håper at folk har forståelse for at ting kan endre seg på kort varsel på grunn av korona-restriksjonene.

– Vi slipper inn de vi har plass til, så ser vi om det er bringebær igjen til å slippe flere til utover dagen, sier Østensen.

Også på gården blir det noen endringer i år.

– Vi kommer til å ha folk på annenhver rad for å holde nok avstand. Vi skal prøver å ordne et system slik at folk skal få plukket det de skal ha, sier hun.

Skatepark-turné

Er du glad i fart og spenning, så kan ferien tilbringes i en eller flere av betongparkene rundt i landet. Alle parkene er gratis å bruke og er åpne gjennom sommeren.

– Vi prøver å gjøre det så fristende at folk vil henge i parken så mye som mulig. Derfor har vi også aktiviteter som parkour, trampoliner og pumptrack sykkelparker, sier Øyvind Hammer.

Han er en av gründerne som startet «Betongpark».

Kjenn skatepark i Lørenskog er et street-anlegg i betong på ca. 430 kvadratmeter. Foto: Betongpark.no Tasta skatepark i Stavanger er en av Norges største skateparker. Tasta har to baner, en bowl-bane og en street-bane som var ferdig i 2018. I tillegg er det uteareal og klubbhus med toaletter. Foto: Betongpark.no Det tar helt av i parkene med aktivitet. Vi hører sitater som «før var vi hjemme og gamet, nå er vi i parken hver dag», sier Øyvind Hammer. Bildet er fra skateparken i Drammen, tatt før korona-restriksjonene. Foto: Betongpark.no Skateparken i Brumundal ligger rett ved vannet. Foto: Betongpark.no

Parkene er populære blant folk i alle aldre.

– Dagtid er det uten tvil mest familier, så blir det flere tenåringer og voksne utover kvelden. Dette er en av de få aktivitetene som gjør at ungdom kaster vekk iPaden, sier Hammer.

Han opplever at folk er flinke til å holde avstand.

– Folk håndhilser ikke og de setter seg med avstand til hverandre. Dette er dessuten ikke en kontaktsport, så vi har ikke nærkontakt på samme måte, sier Hammer.



Dersom det frister med en skatepark-turné i sommer, har parksjefen mange anbefalinger.



– En skatetour langs kysten er en god vinner. Vi har også mange parker i Mjøsa-distriktet som Gjøvik og Brumunddal, sier Hammer.

Den største parken ligger i Stavanger og er på hele 7000 m².

– Den må dere få med på turneen!

Bade i naturen

Badeland og bassenger er stengt enn så lenge, men det er lov å bade i naturen. Så lenge man holder avstand til andre badenymfer, kan man kose seg i vannet uten frykt. Sjekk yr.no for temperaturer der du er.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det er ingenting som tilsier at koronaviruset smitter gjennom vannet. Foto: Roar Strøm

Geocaching

Geocaching kan minne om orientering, men i stedet for å bruke kart og kompass finner man frem ved hjelp av GPS.

Postene kalles «cacher» og kan være plassert rundt i naturen og i byrommet. I hver av dem skal det ligge en loggbok eller en slags gjestebok som du kan signere når du har funnet den.

Dette var en global trend for 20 år siden, men det finnes fortsatt flere millioner aktive geocacher. Man trenger kun å registrere seg på nett for å komme i gang, men det er også flere lokale grupper rundt i landet.

Gjennom en nettside eller en app på telefonen, får du oversikt over alle cachene som befinner seg i nærområdet ditt. Foto: Sindre Thoresen Lønnes/DNT

Stolpejakt

Jakta går ut på å finne stolper som er plassert rundt om i ulike kommuner.

Stolpene er utstyrt med en QR-kode så man kan bruke mobilen til å registrere stolpen, men de kan også registreres manuelt.

Alder og funksjonshemning er ingen hindring. Tilbudet er helt gratis, kart og informasjon er tilgjengelig på nettet.

Flere kommuner har plassert ut stolper i både byer og i naturen. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Sightseeing utenfra

Selv om mange museer og opplevelsessentre er foreløpig stengt, er det mange bygg i Norge som er like fine å oppleve fra utsiden.

Stavkirker og bygg som Operahuset i Oslo, fiskeværet Eggum i Nordland og Eidsvollbygningen i Viken, er alle verdt et besøk i sommer.

Har du planlagt en litt annerledes ferie i sommer? Tips oss gjerne!