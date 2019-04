Dette er nytt i årets skattemelding

Torsdag ble skattemeldingen tilgjengelig, og i år som i fjor får de fleste penger tilbake.

Her er de viktigste endringene.

Pendlerne taper tusenlapper

Pendlere har tidligere fått kostfradrag på inntil omtrent 50.000 kroner, men dette er nå fjernet.

– Pendlere får nå kun fradrag for kost dersom de ikke har tilgang på kjøkken i pendlerboligen, forklarer Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

For inntektsåret 2017 fikk du fradrag på 205 kroner per døgn du var i pendlerboligen. I en fulltidsstilling utgjør fradraget nesten 50.000 kroner.

– Fradrag er fjernet fra 2018 fordi lovgiver mener at pendlerne i realiteten ikke har ekstrautgifter til kost, så sant de har en pendlerbolig med kokemuligheter, forklarer Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Fra 2020 blir det flere endringer for pendlerne. Da mister enkelte også losjifradraget.

De som pendler inntil 24 måneder beholder fradraget. Pendler du lenger enn to år, får du bare fradrag for de første to årene.

– Utgiftene til pendlerbolig er en udiskutabel ekstrakostnad, på grunn av arbeidet. Det er vanskelig å tolke innstrammingen annerledes enn at lovgiver mener de som pendler mer enn to år, vanligvis vil ha en reell mulighet til å flytte til arbeidsstedet, sier Lothe.

Mange har ektefelle og barn på hjemstedet.

– Da er det flere biter som må passe i puslespillet. Det er ikke bare å flytte til arbeidsstedet hvis ektefellen har jobb på hjemstedet, fortsetter han.

Korttidsutleie skattlegges

Fra 2018 er reglene om skattefri utleie av egen bolig strammet inn.

– Leieforhold i 29 dager eller mindre er nå skattepliktig. Det er viktig å huske på hvis du legger ut et rom i ferien, påpeker Gjengedal.

Hovedregelen er fremdeles at du skattefritt kan leie ut inntil halvparten av den boligen du bor i. Men fra 2018 er det likevel skatteplikt hvis det enkelte utleieforholdet varer mindre enn 30 dager.

– Dette gjelder både Airbnb-utleie, utleie gjennom Finn, eller utleie til venner, forklarer Lothe.

Kortere utleie beregnes nå etter en sjablongmodell:

De første 10.000 er skattefrie.

Så må du føre opp 85 prosent av resterende inntekt.

Det beløpet må du skatte av.

Eksempel:

Du leier ut et rom i leiligheten din i tre uker til 10.000 kroner uka, totalt 30.000 kroner.

i leiligheten din i tre uker til 10.000 kroner uka, totalt 30.000 kroner. De første 10.000 er skattefrie, men de resterende 20.000 må skattes av.

er skattefrie, men de resterende 20.000 må skattes av. 85 prosent av 20.000 er 17.000.

Du må skatte 23 prosent av 17.000, altså 3910 kroner.

– Dette fører du opp i skattemeldingens post 2.8.6., eksemplifiserer han.

Langtidsleie er fremdeles skattefritt, så lenge du bare leier ut inntil 50 prosent av boligen din, regnet etter utleieverdi.

Lothe understreker at regelen om korttidsutleie gjelder for hvert utleieforhold.

– Hvis du leier ut 60 dager sammenhengende, må du likevel skatte dersom det er 20 dager til en leietaker, 20 til en annen og til slutt 20 dager til en tredje leietaker. Hvert forhold må føres opp og skattes av, forklarer skatteeksperten.

– Reglene kan fort bli kompliserte dersom du har forskjellige utleieforhold. Er du usikker finner du mer informasjon om dette på sidene våre, sier Gjengedal.

Hvis du ikke fører det opp i skattemeldingen og skatteetaten oppdager det, må du betale straffeskatt.

