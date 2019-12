Det er ikke ett fett hvor du tømmer fettet

Ribba, pinnekjøttet eller kalkunen er fortært. Det er snart tid for å åpne gavene.

Først må bordet ryddes og oppvaskmaskinen fylles. Tallerknene glinser og fettet skvulper i den ildfaste formen. Det er kanskje fristende å bare helle det i vasken?

– Det er ris til egen bak, advarer Arne Haarr som er rådgiver i Norsk vann.

Organisasjonen består blant annet av alle landets kommunale vannverk. I disse tider bruker de mye tid på å minne folk på hva som egentlig skal gå i vasken.

– Likevel må mange av våre medlemmer ut og rydde opp i rørene. Pumpestasjoner stopper opp på grunn av fett og man opplever at avløpsvannet flyter opp.

– Det er en ordentlig drittjobb å gå ned og fjerne fettet, forsikrer Haar.

Bedre som drivstoff

Foruten rester fra julemiddagen, består disse fettklumpene av mange andre ting som ikke hører hjemme i kloakken.

– De finner engangskluter, qtips og strømper. Det er kun tre ting som skal i do, og det ene er dopapir, sier Haar.

FETTKLUMP: Lite som minner om julestemning her. Slike fettklumper kan forårsakes av fett som er kastet i vasken. Foto: Fettvett.no

Foruten å tette avløpsrørene, er også fettet et festmåltid for rottene som bor i kloakken.

– En annen ting er risikoen hver enkelt løper for å tette sine egne rør. De føler kanskje ikke like stor omsorg for kommunens avløpsrør, sier Haar.

Slik kvitter du deg med fettet:

Tørk bort fettet med tørkepapir og hell det i søpla

Flytende fett kan helles i en annen beholder til det stivner og kan kastes

Enkelte kommuner tar også i mot flytende fett på gjenvinningsstasjonen

– Når man kaster det i matavfallet får man mye bedre avfallsutnyttelse. Det blir mye bra biogass av fett, sier Haar.

Fettet kan også komme til nytte på andre måter.

Bruk det til sjysaus eller kålrotstappen

Vent til det stivner og lag meiseboller til småfuglene

Slik lager du meisebolle Ekspandér faktaboks Du trenger: Fett

Nøtter (ubehandlet)

Havregryn eller andre kornprodukter

Frø (solsikke, sesam osv) Slik gjør du: Smelt fettet så det blir flytende

Hakk nøtter og tilsett sammen med resten av ingrediensene.

Fyll i former. Støp gjerne inn en taustump den kan henge i.

Heng den ut når alt har stivnet igjen.

​​​​​​​

Ta vare på rørene hele året

Fagsjef sanitærteknikk Are Skaar Nilsen i Rørentreprenørene Norge sier de har mer å gjøre i jula enn ellers i året.

– Dessverre er det fortsatt fristende for mange å bruke utslagsvasken som avfallsbeholder. Men avløpet er kun ment for vann, sier Nilsen til NRK.

SE VIDEO: Over 100 pumpestasjoner i Lier måtte renses etter jula i 2016, fordi folk kastet fett i avløpssystemet. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Over 100 pumpestasjoner i Lier måtte renses etter jula i 2016, fordi folk kastet fett i avløpssystemet.

Et rør med en fettpropp kan koste deg fra noen tusenlapper og oppover å fikse. Alt avhenger av hvor gammelt røranlegget er og hvor mye fett det er snakk om.

– En tilstopping er et et problem som bygger seg opp over tid. Det oppstår nok ikke akutt på julaften. Derfor er det viktig å vedlikeholde rørene hele året.

Dersom uhellet skulle være ute, kan du forsøke å løse problemet selv før du ringer rørleggeren.

Bruk avløpsåpner. Men velg de flytende variantene.

Forsøk å åpne vannlåsen og se om problemet ligger der

Det finnes også stakefjærer man kan kjøpe og som kan hjelpe

– Dersom røret nylig har blitt tett, kan man klare å stake opp på egenhånd. Men mitt inntrykk er at fingerferdighetene har blitt dårligere blant vanlige folk. De overlater oftere jobben til håndverkere, sier Nilsen.