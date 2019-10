Derfor ser du så mange edderkopper nå

Nå på høsten kommer edderkoppene frem. De har lyst til å finne kjærligheten og formere seg. Kanskje blir du skremt når de dukker opp, men det er det ingen grunn til.

Alle edderkopper (med ett unntak) er giftige, men det er ingen i Norge som er farlige. Kjetil Åkra er edderkoppekspert, også kalt araknolog, ved Midt-Troms Museum.

– Edderkopper har gift i kjeven, men det er laget for å ta livet av insekter og er ikke farlig for mennesker, sier Åkra.

Ifølge Folkehelseinstituttet vil et bitt fra en husedderkopp være smertefullt og kunne gi en nummen følelse i fingeren.

Spiser midd og skjeggkre

Mange blir skremt, men Petter Bøckman, zoolog ved Naturhistorisk museum, mener du bør være glad for dem.

– Edderkoppene er rovdyr, det betyr at de spiser andre smådyr du har hjemme. Det er alltid smådyr der, uansett hvor rent du har det, sier Bøckman.

Ved siden av fluer og mygg, spiser edderkopper melbiller, støvmidd og skjeggkre. Sistnevnte sprer seg i rekordfart og kan redusere verdien på boligen din.

– Hvis du ikke er glad i skjeggkre bør du være glad i edderkopper, sier Bøckman.

HUNNENS KJEVER: Hunnen kan ta livet av en innpåsliten beiler. Foto: Glenn Halvor Morka

Kampen om å videreføre slekten

Akkurat nå er de ute for å pare seg. Hunnen har lagt igjen duftstoffer, som hannen lukter seg frem til. Under jakten beveger den seg over store områder.

At edderkoppen løper rykkvis og veldig raskt, en halv meter per sekund, forsterker inntrykket av noe farlig. Men det er ikke farlig – for deg.

Åkra forteller at hannen må jobbe hardt for å få hunnen paringsklar. Hvis ikke risikerer han å bli spist av hunnen.

– Det er ikke uvanlig å finne hunnedderkopper hvor det henger rester av mannlige genitalier ut av hennes kjønnsåpning, sier Åkra.

For å overleve akten har hannedderkopper ulike ritualer og triks.

Edderkopp-entusiast Glenn Halvor Morka kom over et par i slekten Tetragnatha. Dette er kjeveedderkopper, og bruken av kjeven kommer tydelig frem under seksualakten:

– Det begynner med en solid kjevelåsing, hvor hunnen ufarliggjøres og nøytraliseres, forteller edderkoppentusiast Glenn Halvor Morka. – Her ser vi hvordan kjevene er 100 prosent tilpasset hverandre! – Hannen finner fort hunnens kjønnsorgan (epigyn), og på bildet ser vi hvordan han "pumper" opp et slags overtrykk i palpen før den tømmer seg. Nærbilde av selve paringen. – Deretter bytter hannen side, og tar i bruk den andre palpen, forklarer Morka. Her sees den oppblåste andrepalpen i nærbilde. – Etter endt paring løfter hannen begge palpene over hodet, løsner kjevegrepet, og dytter hunnen fra seg og over på ryggen.

Bryllupsgave innpakket i silketråd

Åkra forteller om kreative metoder blant hannene. Noen spinner et nett rundt hunnen, det får henne i en transelignende tilstand.

Edderkopp-hannen har ikke penis, men en kjønnsåpning. Der henter den spermaen som den lader i pedipalpene, som små pistoler. Kjetil Åkra / araknolog

Andre danser foran hunnen og viser frem palpeorganene sine, som brukes under seksualakten.

– Hos noen edderkopparter er hannene ekstremt små, så hunnen nesten ikke merker at de parrer seg, sier Åkra.

Et annet triks er å ta med en offergave. Hannen finner en larve og pakker den inn i silketråd. Morka forteller om en lyngrovedderkopp han fulgte etter på frierferd. Den bar på en silkepakke, som en slags bryllupsgave, som han skulle gi bort.

En lyngrovedderkopp på jakt etter en make som han kan forære gaven. Foto: Glenn Halvor Morka

– Hun tar imot og er opptatt av den mens han gjør sine ting. Hun blir på en måte bestukket med et godt måltid, sier Morka.

At triksene fungerer er edderkoppene selv et bevis på, de har levd på jorda i over 300 millioner år.

