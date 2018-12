Derfor fryser du mest når de første minusgradene kommer

Kulda holder et stramt grep rundt Norge.

– Kroppen jobber for å beholde kjernen varm. Det at vi fryser er en måte å passe på kroppen på, forklarer fysiolog og kulde-ekspert Øystein Wiggen i SINTEF.

Første kulda er verst

Når den første kulda kommer, hutrer vi ekstra mye, og det er helt normalt, sier Wiggen.

– Vi er mer sensitive for den første kulda, fordi kroppen vår reagerer på endring i temperatur. Når vi går fra et varmt rom og ut, føles det veldig kaldt. Etter en tid utendørs blir vi vant til det og de lave temperaturene føles helt greie.

Når det er skikkelig kaldt kler vi på oss, men vi er ikke alltid forberedt når de første minusgradene kommer.

– Da er det fort gjort at man har for lite klær på seg.

Hvor mye du fryser er forskjellig fra person til person, men varmetapet er størst på kroppsdeler vi ikke pakker godt inn.

– Vi har færre kuldesensorer i bena, og dette gjør at vi ikke føler oss så kalde selv om varmetapet likevel er veldig stort. Det er typisk at vi har på mange lag med klær på overkroppen, men bare et lag på beina. Tenk helhetlig, slik at du er godt kledd på hele kroppen.

Lag på lag

Hvor du bor i landet sier noe om hvor bitende kulda er, forklarer André Aarhus Stegen, instruktør i vinterseksjonen ved Forsvarets Vinterskole.

– 15 minus i innlandsklima vil oppleves som varmere enn 15 minus ved kysten, på grunn av lavere luftfuktighet i innlandet.

Derfor må man kle seg etter forholdene.

– I Forsvaret har vi flerlagsprisnsippet. Vi har flere tynne lag i stedet for et tjukt. Ha et tynt lag med ull innerst. Ha gjerne en tykkere ullgenser utenpå. Du kan også ha fleece eller ullfrotté, men ren ull er best, forklarer han.

Deretter bør du ha Gore-Tex.

– En helt tynn skalljakke og skallbukse beskytter mot vind og nedbør.

Pass på hodet, fingre, tær, nese, ører og alt som stikker ut.

– For vanlige folk som skal inn og varme seg i løpet av dagen holder det med ullsokker, gjerne to par hvis det er skikkelig kaldt, og sko som er store nok til å romme tykke sokker.

Du kan holde deg mye varmere hvis du bytter ut noen plagg med vinterklær.

– Folk har veldig mye og hente på å erstatte korte jeans, ankelsokker, lave tynne sko og ingen hodeplagg med gode vinterklær.

Både på hendene og hodet bør du gå for ull.

– Er det vått, vind og kaldt, ha ull med membran utenpå.