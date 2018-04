Derfor får du mer energi om våren

– Om våren blir vi «vekket» og aktivert av lyset. Lyset er som en «påknapp», sier psykolog Karen Kollien Nygaard til NRK.

Karen Kollien Nygaard jobber som klinisk psykolog og organisasjonspsykolog. Foto: Privat

Hun forteller at den lyse årstiden påvirker kroppen, både fysisk og psykisk.

– Om våren vil energien vil stige hos de fleste. Mange merker at de har mer overskudd, og opplever dette som en herlig tid. Også hormonsystemet trigges og aktiveres, sier hun.

Dette gjør våren med kroppen din og hvordan du har det:

1. Lyset påvirker søvnen

FÅ DAGSLYS: Mange vil føle seg mer energiske om våren, fordi det er så lyst om morgenen og ettermiddagen. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

– På samme måte som sevjen stiger i naturen, påvirker lyset hjernen vår. Mange vil oppleve at de blir mer opplagte, mens det for andre kan forsterke søvnproblemer, forklarer Kollien Nygaard.

Børge Sivertsen, professor i psykologi og søvnforsker ved Folkehelseinstituttet, bekrefter at lyset virker inn på søvnen:

– Det er forsket mye på om søvnen påvirkes av årstidsvariasjoner, men faktisk det er lite som tyder på at søvnlengden eller søvnkvaliteten endres i takt med årstidene. Samtidig er det åpenbart at noen vil føle seg trøttere på høsten og mer energiske om våren, sier han.

Han understreker at søvnbehovet er stabilt gjennom hele året, uavhengig av om det er sommer eller vinter.

– Er du sensitiv for lys, kan det være vanskelig å sove når sola skinner inn om morgenen, fuglene kvitrer og russen bråker. Det kan være lurt å skaffe seg blendingsgardiner, tipser han.

2. Mange får mer energi

TREKKES MOT LYSET: Ekspertene forteller at mange føler seg mer opplagte om våren. Illustrasjonsfoto. Foto: Anette Torjusen / NRK

Ifølge lege Ragnhild Skari Iuell, påvirker årstidene påvirker hormonsystemet vårt. Hormoner er en viktig regulator for mye, og lysere og varmere dager gjør at energinivået påvirkes positivt:

– Når det er lyst om ettermiddagen, er det gjerne enklere å komme seg ut på tur. Og er du mer fysisk aktiv, får du også mer energi tilbake. Du føler deg bedre, og får økte nivåer av serotonin i kroppen, sier Sivertsen.

Lege Iuell legger til at energinivået i noen tilfeller også kan synke:

– Mens mange opplever mer motivasjon, vil de som sliter med pollenallergi, føle seg uopplagte, sier hun.

3. Vi blir våryre

VELVÆRE: Hormonet serotonin øker i sommerhalvåret - og gir mer glede og energi. Har vi for lite av dette stoffet, vil vi bli deprimerte. Illustrasjonsfoto. Foto: Maria Elsness / NRK

Ifølge forskning.no strides ekspertene om våryrhet skyldes følelser eller hormoner, men lege Ragnhild Skari Iuell bekrefter at visse hormoner kolbes til økt sexlyst i sommerhalvåret:

– Studier viser at man kan oppleve økt sexlyst. Det er jo et begrep som heter våryr, og mange vil oppleve mer velvære om sommeren.

Hun legger til at serotonin er viktig for regulering av kroppstemperatur, humør, søvn, seksualitet og appetitt.

– Produksjonen av serotonin og dopamin stimuleres av sollys, og om våren blir nivået derfor naturlig høyt, og gir oss lykkefølelse, forklarer Iuell.

Stoffer og hormoner som endorfiner, testosteron og oksytocin er også i sving, og bidrar til en følelse av våryrhet:

– Testosteronnivået øker, og det gjør at vi blir litt mer yre. Dette henger igjen sammen med følelsen av å være forelsket, og utskillelse av dopamin stimulerer lystsenteret i hjernen, opplyser hun.

4. Humøret kan endre seg

VÅRBLOMST: Lys og varme på kroppen stimulerer til velvære, og gir mer livsglede for mange. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Når sola endelig titter fram etter en lang vinter, vil mange kjenne på lykke.

– Selv om noen vil føle seg energiløse, vil de aller fleste reagere positivt på vårens ankomst. Lys og varme på kroppen stimulerer til velvære, og vil derfor virke positivt inn på oss, sier lege Iuell.

Karen Kollien Nygaard tror mange opplever det som godt at mørketiden er over, og at mange vil føle seg mer utadvendte om våren.

– Vi blir rett og slett mer sosiale. Mange har ikke snakket med naboen hele vinteren, men nå gjør vi det, og det oppleves inspirerende. Mange føler seg mer opplagte og glade. Sørg for å få nok dagslys ved å være ute en halvtime hver dag, råder psykologen.

5. For noen kan våren være en vanskelig tid

KAN VÆRE VANSKELIG: For mange er våren synonymt med energi og godt humør, men slik er det ikke for alle. Illustrasjonsfoto. Foto: Patrick da Silva Saether / NRK

– For mange er sommerhalvåret en fantastisk periode, mens andre opplever det som en vanskelig tid fordi man «bør» være glad, mener Kollien Nygaard.

Hun forteller at hun føler på en utrygghet når det kommer til folks psykiske helse om våren.

– Mange tror at høsten er verst når det kommer til depresjon, men vel så mange sliter med tungsinn om våren, sier hun.

Som psykolog opplever hun økt pågang om våren, og mange nye pasienter tar kontakt:

– Uro og angst blir gjerne aktivert om våren. I tillegg kommer alle forventingene om at man skal glede seg til sommeren, avslutter hun.