Mange sliter med samlinger av små nupper, kalt «kyllinghud», på overarmer og lår. På fagspråket kalles disse nuppene keratosis pilaris, ifølge Norsk Helseinformatikk har over halvparten av oss denne hudforstyrrelsen.

Caroline Strandhagen er hudlege ved Hudklinikken. Foto: Hudklinikken

– Årsaken til «kyllinghud» er at huden blir «forhornet». Et overskudd av keratin, som er hudens protein, danner sammen med døde hudceller «plugger» der hårsekkene munner ut. Dette viser seg som nupper i huden, sier Caroline Strandhagen, hudlege ved Hudklinikken til NRK.

Hudforstyrrelsen skyldes en overproduksjon av proteinet, som klumper seg sammen til små opphøyninger og kan tette igjen hårsekker.

Huden kan se ut som gåsehud, og den kan kjennes som sandpapir.

Nuppene dukker ofte opp på baksiden av overarmene og fremsiden av lårene, men det kan også komme i ansiktet.

– Vanskelig å bli kvitt

Strandhagen ved Hudklinikken legger til at «kyllinghud» ikke klør, men at det ofte oppleves som et kosmetisk problem.

Nuppene forsvinner av seg selv hos halvparten av oss. Går det ikke over av seg selv, kan det være det vanskelig å få bukt med nuppene.

– Du blir dessverre ikke helt kvitt problemet, men du kan bli betydelig bedre med riktig behandling, opplyser Strandhagen.

Petter Gjersvik er førsteamanuensis i hudsykdommer ved Oslo universitetssykehus og leder for norske hudleger. Foto: Universitetet i Oslo

Petter Gjersvik, førsteamanuensis i hudsykdommer ved Oslo universitetssykehus, forteller at fuktighetskremer kan hjelpe på hudforstyrrelsen.

– Karbamidkrem kan ha en viss effekt, men da må den brukes daglig, sier han.

Strandhagen forteller at sollys kan bidra positivt.

– Du kan også prøve å gni huden med en hampvott mens du dusjer, foreslår hudlegen.

Men pass på, intens skrubbing, vasking eller kløe kan føre til betennelse.

– Etter dusjen kan du smøre huden med spesielle kremer. Både fruktsyre, glykolsyre og karbamidkremer kan hjelpe, dessuten kan fruktsyrepeeling ha god effekt, sier hun.

Arvelig tilstand

KAN FORSVINNE: Hudlidelsen blir gjerne mindre fremtredende med årene. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Gjersvik ved Oslo universitetssykehus forteller at keratosis pilaris er arvelig og at det er svært vanlig. Tilstanden debuterer gjerne i barne- og ungdomsårene.

– Rundt 50 til 80 prosent av barn har keratosis pilaris. Hos voksne ligger tallet på omtrent 40 prosent, men graden av nupper kan variere. Det er noe vanligere hos personer med atopisk eksem, der matallergi kan spille en rolle, opplyser han.

Hudlidelsen blir gjerne mindre fremtredende med årene, og hos mange forsvinner nuppene av seg selv.

– Mange blir bedre eller helt kvitt det i voksen alder, sier Strandhagen.

Dersom hudforandringene er plagsomme i voksen alder, kan det være lurt å oppsøke lege. Det samme gjelder om huden blir betent.

– Oppsøk hudlege om det er såpass rødt og irritert at det gir plager. Hvis du fremdeles har dette i voksen alder bør eksem, Ichthyosis vulgaris og solskader utelukkes, avslutter hudlegen.