Derfor er det viktig å slå på flymodus

Mange av oss drøyer i det lengste med å slå på flymodus når vi skal ut å fly. Andre stresser over sidemannen som tekster selv om flyet er i ferd med å ta av.

Men hvor viktig er det egentlig å følge instruksene om å sette på flymodus?

– Veldig viktig. Det kan oppstå kritiske situasjoner hvis du ikke følger påbudet, sier informasjonssjef i Widerøe Catharina Solli.

– Det ligger grundige tekniske analyser og risikovurderinger bak reglene til flyselskapene, sier flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet Ståle Rosland.

Signalene øker når flyet stiger

Han forklarer at mobiler har kraftige sendere som hele tiden vil optimalisere søkeforholdene på bakken.

– Når flyet stiger, går mobilen i søkemodus og signalstyrken øker kraftig, forklarer han.

Og selv om moderne fly er relativt godt beskyttet mot stråling, er det en mulighet for at flyets systemer blir påvirket av kraftige sendere.

– Dette er særlig viktig i kritiske faser når flyet er nær bakken og er avhengig av en presis navigasjon.

Støy på grunn av stråling fra mobiler er også en viktig grunn til å følge reglene.

– Mobiler avgir statisk støy som går rett inn på øretelefonene til pilotene våre. De mottar kontinuerlig viktig informasjon. Det kan gå ut over flysikkerheten dersom det blir vanskelig å oppfatte hva som blir sagt, sier Solli i Widerøe.

Forbudet er opphevet

I 2014 opphevet Det europeiske flysikkerhetsbyrået totalforbudet mot bruk av forbrukerelektronikk om bord i fly. Men for at flyselskapene skal få tillate mobilbruk i fly, må de dokumentere at flyene kan takle slik stråling.

– Dette er svært kostbart og gir liten eller ingen økonomisk gevinst i forhold til kostnadene, sier kommunikasjonsrådgiver i Norwegian Tonje Næss.

Foreløpig er det ingen flyselskap som tillater bruk av mobil uten flymodus, ifølge Luftfartstilsynet.

Næss sier at alt elektronisk utstyr i teorien kan forstyrre flyets systemer.

– Det er sjeldent dekning høyt oppe i luften, så det er uansett ikke noe vits å ha flymodus av, sier hun.