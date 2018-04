Derfor bør sjefen gi deg fri på inneklemte dager

Denne våren er det inneklemt-fest, med en rekke fridager tett opp mot helg. Da kan det være fristende å ta en fredag eller mandag fri.

– Vi får ofte spørsmål om hvordan man skal forholde seg til slike dager. Det enkle svaret er at arbeidsgiver har styringsrett og at ansatte ikke kan kreve fri på disse dagene, sier Geir Indal, advokat hos Virke.

– Fornøyde ansatte

Det er arbeidsavtalen din som regulerer om du har krav på fri eller ikke.

– Dersom inneklemte dager ikke er spesielt regulert i den enkeltes arbeidsavtale, eller en generell tariffavtale, reguleres forholdet av ferieloven, sier han.

Både du og arbeidsgiveren din står fritt til å avtale om du skal få fri eller ikke.

– I mange tilfeller vil det være fornuftig fra et HR-perspektiv å være fleksibel dersom dette ikke skaper problemer for virksomheten.

Det kan være fornuftig for å være fleksibel, både som ansatt og sjef. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Hvorfor er det bra?

– Det er ingen ulempe med fornøyde ansatte og et godt samarbeid på arbeidsplassen. Fleksibiliteten kan også blir gjengjeldt ved en senere anledning.

Balanse mellom jobb og fritid

Wenche Thomsen er rådgiver i HMS-politikk i LO. Hun sier det vanligste er å bruke fleksitid, avspasere overtid eller at arbeidsgiver inngår avtale med tillitsvalgte om at arbeidstakerne jobber litt lenger i en periode mot fri på en eller flere av de inneklemte dagene.

– Hvis en arbeidstaker vil avspasere eller flekse den dagen, skal det mye til for at arbeidsgiveren din skal si nei. De alle fleste arbeidstakere vet om de kan ta fri eller ikke i forhold til oppgavene sine. Men ikke alle har fleksitid. Jobber man for eksempel turnus i helsevesenet kan det nok være vanskeligere å få fri, sier hun.

I mai er det flere fridager som er inneklemt. Det er flere ting som bestemmer om du kan få fri eller ikke. Foto: Anette Torjusen / NRK

Fleksibilitet fra både sjefen og deg, vil gi en gjensidig tillit som er bra for arbeidsmiljøet, mener hun.

– Å fri på slike inneklemte dager handler om å ha balanse mellom arbeid og familie. Man har godt av en pause fra en stressende arbeidshverdag. Man får vært sammen med familien eller gjort noe på fritiden som du ellers ikke hadde fått tid til.

Pål Molander, direktør i Stami, mener det kan være bra for arbeidsmiljøet.

– Hvis det å få mulighet til å velge å ta fri på inneklemte dager er en del av en strategi om at de ansatte får mulighet til å kunne påvirke og styre sin egen arbeidshverdag, kan dette være positivt for arbeidsmiljøet. Dette gir også en mulighet for at det kan stilles høyere krav i jobben, og man får en aktiv arbeidssituasjon som kan bidra til motivasjon og helse.