Derfor bør du ta av jakka i bilen

– Det er ikke lurt å ha på seg store vinterklær. Dette gjelder både voksne og barn, sier Silje Kristine Hansen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk til NRK.

Silje Kristine Hansen er kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk og ekspert på sikring av barn i bil. Foto: Eivor Eriksen

Forklaringen er at beltet skal være stramt, og sitte godt over hofte og skulder.

– Ved fem centimeter «slakk» på beltet, vil trykket over magen øke med mange hundre kilo, advarer Hansen.

Sitter bilbeltet for løst, vil det ta for lang tid før det fanger deg opp.

– Konsekvensene av feil beltebruk kan bli fatale. Ved kollisjon kan det føre til store skader på indre organer, forteller kommunikasjonsrådgiveren.

Jan Olav Nilssen fra forsikringsselskapet If bekrefter dette rådet.

Jan Olav Nilssen er ansvarlig for skadeforebygging i forsikringsselskapet If. Foto: Kilian Munch

– Ta av boblejakka så fort det som mulig når du setter deg i bilen. Beltet skal sitte stramt, det skal ikke være enn plass til to fingre mellom kropp og belte. På denne måten unngå du at kroppen «glir ut» av beltet.

Han understreker at dette gjelder alle passasjerer, men at det spesielt er viktig for de minste barna. Grunnen til det er at de har så mye klær på seg i forhold til kroppsstørrelsen.

– Barn er skjøre og de tåler mindre. Det er klart at dette er et hverdagsdilemma når familien skal sette seg inn i en kald bil, men sikkerhet går foran varme.

Hans tips er å sørge for forvarming av bilen, eventuelt legge et teppe over barnet.

BARN I BIL: Uansett hvilken vei barnet sitter i bilen, må boblejakke og vinterdress av. Barn er ekstra sårbare, og det er ekstra viktig at bilbeltet ligger så nærme kroppen som mulig. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

– Barnet kan komme seg løs

Vinterdressen er en gjenganger når foreldre henvender seg til Trygg trafikk for råd om trafikksikkerhet. En fersk undersøkelse utført av YouGov, på oppdrag fra Trygg trafikk og forsikringsselskapet If, viser at 29 prosent mener yttertøyet bør være på. 22 prosent er usikre.

Jan Fleinsjø er bilteknisk konsulent i Gjensidige forsikring. Foto: Gjensidige

– Tallene bekrefter det vi daglig erfarer, at det er behov for mer informasjon. Rådet er å åpne opp, eller enda bedre, ta boblejakka eller dressen helt av. Skru heller opp varmen i bilen, tipser Hansen i Trygg trafikk.

– Ved kollisjon er det viktig at det ikke er noen forsinkelser på grunn av «slakken» ytterjakken lager mellom kropp og belte, sier Jan Fleinsjø i Gjensidige.

Han advarer også mot at barnet kan komme seg ut på egenhånd, om beltet er for løst.

– Skulle et sammenstøt oppstå, kan barnet bli «slynget» ut av setet, avslutter eksperten.