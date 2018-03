Derfor bør du ikke være venn med sjefen

– Det å være sjef, og det å være ansatt, er to forskjellige typer roller. Du risikerer å bli skuffet og lei deg hvis du tror at lederen din er en bestevenn som alltid taler din sak, og som aldri tar avgjørelser som ikke går din vei, sier psykolog Steinar Bjartveit.

Han er fast foreleser på Handelshøyskolen BI, og lederutvikler i konsulentselskapet Keiron.

– Sjefen kan gi deg sparken eller omplassere deg mot din vilje. Jobben har andre regler enn privatlivet, selv om sjefen er en venn.

Psykolog og lederutvikler Steinar Bjartveit advarer mot vennskap mellom ledere og ansatte. Foto: Sjur Sætre / NRK

Kan skape sjalusi

Ifølge psykologen kan et vennskap mellom en sjef og en ansatt lett skape sjalusi og misunnelse blant de andre på jobben.

– Det blir fort snakk og dårlig stemning. Tenk hvis hytteturen din med sjefen blir etterfulgt av lønnsopprykk og større kontor. Faren for å bli kalt gulljenta eller gullgutten er stor.

Bjartveit mener vennskap mellom to jevnbyrdige kolleger er fint, men at vennskapet ofte blir satt på en prøve i det øyeblikket den ene rykker opp og blir leder.

– I et vennskap er begge like viktige. Når vennen din blir sjef og får makt over deg, blir det ubalanse i forholdet. Og det kan bli vanskelig for begge.

Han sier at mange som nettopp har blitt ledere opplever at vennene på jobben forsvinner, og at praten stilner når de kommer på pauserommet.

– Som leder kan du ikke være med i gjengen på samme måte som når du er vanlig medarbeider, mener han.

– Strek opp noen grenser

Filosofen Helge Svare har forsket på vennskap i flere tiår, og gikk selv fra å være vanlig kollega til å bli mellomleder på Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Oslo Met, for en stund siden.

– Vennskap har alltid blitt sett på som forstyrrende i organisasjoner. Men jeg ble allikevel overrasket da jeg oppdaget at kolleger jeg tidligere var venner med begynte å oppføre seg annerledes mot meg etter at jeg ble sjef.

Husk og ta en alvorsprat om roller hvis sjefen er en venn, sier psykolog Steinar Bjartveit. (Illustrasjonsfoto) Foto: Sjur Sætre / NRK

Noen av oss er venner før vi begynner å jobbe sammen, mens andre vennskap oppstår på jobben. Kan man bevare vennskapet når vennen vår er sjef?

– Mange vennskap vil tåle det, men det er stor risiko for sår som kan svi for begge, sier Steinar Bjartveit.

Han mener det særlig er medarbeideren som må være klar over at lederrollen krever noe annet av vennen din.

– Snakk sammen. Strek opp noen grenser. Dropp gjerne den årlige turen ut på byen. Det er ikke vennen din som nødvendigvis har forandret seg, men rollen.