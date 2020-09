Opplever du at det ligger igjen matrester på tallerkener, eller at glassene er smussete selv om de nettopp har blitt vasket? Hva med en vond lukt i maskinen selv om det ikke er skitten oppvask?

Da kan det være på tide å gi selve oppvaskmaskinen en god rens.

– Det er fort gjort å tenke at oppvaskmaskinen renser seg selv, men skitt bygger seg opp raskere enn du tror, sier rengjøringsekspert Else Liv Hagesæther.

Hun er forfatter av boken «Rent – så enkelt» og har skrevet flere fagbøker om profesjonell renhold.

Hvor ofte renser du oppvaskmaskinen? Hver dag En gang i uken Annenhver uke En gang i måneden En gang i året Aldri Vis resultat

– Hyppigere vond lukt fra nyere maskiner

Elektronikkjeden Power får av og til klager fra kunder som tror at det er noe galt fordi det kommer vond lukt fra en relativ ny maskin.

– Moderne maskiner vasker på lavere temperaturer enn før på grunn av strengere energikrav. Derfor kan det komme vond lukt fra nye maskiner litt hyppigere nå enn før, sier Martin Weseth Komnæs, produktsjef for hvitevarer.

Hvis oppvaskmaskinen ikke fungerer som den skal, kan det være på tide å gi den en rens. Foto: Caroline Drefvelin / NRK

– Ekkelt, men ikke farlig

Uten regelmessig rens, kan bakterier vokse i maskinen.

– På kontinuerlig våte overflater, kan det danne seg såkalt biofilm. Den består av mange ulike mikroorganismer som bakterier, virus og sopp, forklarer mikrobiolog Linda Liberg Bergaust.

Den dannes for eksempel på steder som gummilister, i bunnen, inne i dyser og i såpe-/skyllekamrene.

Biofilmen ser ut som slim og kan ha ulike farger, avhengig av hvilke organismer den består av. Under vask kan noen av disse bli med vaskevannet og havne på serviset.

Før du blir skremt, så har mikrobiologen en viktig beskjed.



– Det er ekkelt, men sannsynligvis ufarlig. Organismene i oppvaskmaskinen, er sjelden sykdomsfremkallende hos friske mennesker, sier Bergaust.

Mange bakterier trives utmerket ved 40 grader, mens de fleste sykdomsfremkallende bakteriene dør ved temperaturer mellom 60 til 80 grader.

– Personer med fungerende immunforsvar trenger ikke være redde for bakterier vi har i omgivelsene. Vi er ikke skapt for å leve i et sterilt miljø, tvert imot, sier hun.

Slurver du med å rengjøre oppvaskmaskinen, blir heller ikke oppvasken ordentlig ren. Foto: Maria Elsness / NRK

Slik vasker du oppvaskmaskinen

Ifølge renholdsekspert Hagesæther skal det ikke så mye for å forsikre seg om at oppvaskmaskinen holder seg ren.

Tøm oppvaskmaskinen Fjern matrester fra sil og filter Sjekk spylearmene og dysene. Bruk gjerne en nål eller liten strikkepinne for å pirke ut rester Bruk en gammel oppvaskbørste for å fjerne skitt og belegg Vask over med en mikrofiberklut øverst, under og langs sidene i døråpningen Kjør et renseprogram med høy temperatur og oppvaskmaskinrens

Hun anbefaler å sette av en fast dato en gang i måneden slik at du ikke glemmer det i en hektisk hverdag.

– Ukene går unna fort. Velg deg en fast dag, men ikke lørdager, for da er det så mange andre mer gøyale ting å finne på, sier hun.