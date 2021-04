Den aller siste skattesjekken

Skatteskrekk? Sett det vekk.

– Hvis du ikke klarer å sjekke skattemeldingen kan du overlate jobben til en annen. En ektefelle, foreldre, eller andre du stoler på kan få ansvar for skattemeldingen din, forteller Rolf Lothe fra Skattebetalerforeningen.

Er det tidsklemma som er problemet kan du søke om utsettelse.

– Du får automatisk en måneds utsettelse av Skatteetaten, legger han til.

Feller du kan snuble i

– Lavere rente og færre reisedager har trolig gitt baksmell til ganske mange, sier Rolf Lothe fra Skattebetalerforeningen. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Kryptovaluta var en av tingene Skatteetaten kontrollerte i fjor.

– 4000 skattytere oppga at de hadde kryptovaluta, men skattemyndighetene oppdaget at over 60.000 hadde det, opplyser Lothe.

Når under en av ti oppgir korrekte tall, er det fordi de ikke vet hva som stemmer, eller fordi de ikke vil gjøre det riktig?

– Det er nok altfor mange som stoler blindt på det skattemyndighetene har ført opp, men det er dessverre mange ting du bør sjekke selv, mener han.

Som for eksempel utleie.

Korttidsutleie av egen bolig og fritidsbolig var skattepliktig i 2019 også. Men 2020 er første gang det er står i skattemeldingen din.

– Alle som driver med organisert utleieformidling skal nå innberette bruttobeløpet for korttidsutleie. Men du bør sjekke at du skatter riktig, råder Lothe.

Regneeksempel:

Du kan leie ut for inntil 10.000 kroner skattefritt, men deretter skal du inntektsføre 85 prosent av beløpet over

Leide du ut for 20.000 skal det stå 8500 som skattepliktig inntekt, da det er 85 prosent av 10.000

Har du leid ut for 100.000 skal det stå 76.500 som skattepliktig inntekt, for da skatter du av 90.000

Hvis for eksempel Air BNB har rapportert inn at du har leid ut for 150.000 kroner i 2020 må du sjekke at skattepliktig inntekt utgjør 119.000 kroner

LES OGSÅ: Vi får tilbake over 30 milliarder skattekroner

Kjappere enn en selfie

– Fradragsveilederen er en fin måte å finne flere fradrag på, sier Silje Samdmæl, DNBs forbrukerøkonom. Foto: DNB

30. april er siste sjanse for å kontrollere skattetallene.

– Hvis du ikke sjekker skattemeldingen kan du ha gitt bort mye penger til staten. Det er galskap, sier Silje Sandmæl, DNBs forbrukerøkonom.

Reisefradrag, pensjon fra utlandet og private lån er noen av tingene du må føre opp selv.

– Bruker du fradragsveilederen tar det kortere tid enn å legge ut en selfien på Instagram, eksemplifiserer Sandmæl.

Ipsos har på vegne av DNB undersøkt hvor mange som har gjort endringer i skattemeldingen. Fire av ti svarer de aldri har endret noe, eller er usikre på om de har gjort det.

– Det er flere menn enn kvinner som gjør endringer, og de yngste gjør færrest endringer, opplyser hun.

Hvert år er det nemlig en halv million, og flest unge, som aldri åpner skattemeldingen.

– En ting er at de ikke åpner skattemeldingen. En annen ting er at de ikke gjør noe med den når de åpner den. Det er å kaste penger ut av vinduet. For hver tusenlapp du fører opp i fradrag får du 220 kroner tilbake, lokker forbrukerøkonomen.

LES OGSÅ: Koronasituasjonen kan gi stor baksmellfare

Lånet bør fordeles

– Det spørsmålet jeg får oftest er om fordeling av gjeldsrenter. Det er det største fradraget for de fleste. Hvis dere ikke fordeler det, vil den ene betale mer skatt enn nødvendig, forteller hun.

Regneeksempel:

Dere har et lån på 4 millioner kroner

Dere har 2 prosent rente på lånet

Renteutgiftene er på 80.000 kroner

80.000 ganger 22 prosent er 17.600 mindre i skatt

Delt på to blir det 8.800 kroner hver

– En av dere kan gå glipp av 8.800 kroner mindre i skatt, eksemplifiserer hun.

Har dere felles økonomi kan dere fordele pengene selv dersom den ene får restskatt og den andre har penger til gode.

Her kan du sjekke skattemeldingen