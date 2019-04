Den aller siste skattesjekken

30. april er en viktig dato.

Kanskje har du åpnet, kontrollert, endret og levert skattemeldingen.

Kanskje er du en av de nesten 500.000 som aldri åpner skattemeldingen.

Uansett hva du foretar deg, betyr datoskiftet 30. april – 1. mai at du har godkjent det Skatteetaten har ført opp.

Uavhengig av hvor mange minutter eller timer det er til leveringsfristen når du leser dette, er det ting du kan få gjort før det er for sent.

1 dager 8 timer 0 minutter 47 sekunder

Hvis du har veldig dårlig tid ...

Hvis du ikke får somla deg til å kontrollere skattemeldingen før få minutter før leveringsfristen, er det bare en ting å gjøre:

Søke om utsettelse!

– Det er bedre å få ekstra tid til å gå gjennom noe senere, enn å godkjenne noe du ikke har tid til å sjekke ordentlig, råder Rolf Lothe fra Skattebetalerforeningen.

– Alle som søker innen 30. april får automatisk utsettelse til 31. mai, opplyser Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Du søker enklest elektronisk, men du kan også gjøre det på papir.

Hvis du har bitte litt tid ...

Har du noen minutter, er det første du må gjøre å sjekke at tallene som står der er riktige.

For det er bare du som er ansvarlig for at forhåndsutfyllingen stemmer. Ved å ikke gjøre noen ting, godtar du det som står der.

Eventuelle feil som oppdages i ettertid, kan bli dyrt.

– Hvis du ikke sjekker skattemeldingen, kan du risikere å betale for mye skatt. For eksempel hvis du ikke har ført inn et fradrag du har krav på. I verste fall risikerer du å få tilleggsskatt, forteller Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

– Sjekk at lønn og gjeld stemmer. De tallene har du antageligvis rimelig god oversikt over i hodet, sier Lothe.

Er du en av dem som har fått den nye skattemeldingen, vil den automatisk foreslå endringer for deg.

Hvis du har litt bedre tid ...

– Gå gjennom de postene som står der, og kontroller dem opp mot lønns- og trekkoppgavene du har fått av arbeidsgiver, banken og andre tredjeparter, påpeker Rolf Lothe.

Banken sendte deg trolig denne i januar, antageligvis rett i nettbanken.

Arbeidsgiveren din har nok sendt den på mail.

Hvis du ikke vet hvor du har lagt oppgavene, må du lete, eller spørre pent om å få en ny.

Og kanskje finne et system for hvor du skal legge dem når du mottar oppgavene til neste år.

Hvis du har god tid...

Har du en dag eller mer, er det tid for et dypdykk i skattemeldingen.

– I tillegg til å sjekke at opplysningene stemmer, kan du sammenlikne denne skattemeldingen med den forrige. Se om noe mangler, og tenk etter om det har skjedd noen endringer det siste året, oppfordrer Lothe.

Har du bytta jobb, giftet eller skilt deg, flyttet eller fått barn? Da kan det hende du må legge til informasjon du ikke måtte oppgi i fjor.

–Korttidsutleie er nå også skattepliktig, og dette er noe du må føre opp selv. Private lån og inntekter eller formue fra utlandet, må du ofte fylle ut på egen hånd, understreker han.

Flere fradrag som gagner likningen din, kommer alltid godt med. Men det er ikke bare å ringe Skatteetaten og spørre om de kommer på flere fradrag.

– Oppsøk informasjon på nettet, les skattesaker, ring en venn som er flink med tall, bruk fradragsveilederen og les alt som kan være aktuelt, oppfordrer skatteeksperten.

Uansett om du får penger tilbake eller har fått baksmell, kan det hende du kan endre dette tallet.

– Du kan enten få ned skattesmellen, eller få igjen enda mer, påpeker Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB.

Sandmæl understreker at du må gå på skattejakt, og gjøre en liten innsats selv.

– Mange av dem som får tilbake på skatten roper hurra og lukker Altinn. Men tenk om du kan få tilbake mer? Noen av de forhåndsutfylte postene kan du endre på, og på blanke felt kan du føre opp informasjon, legger hun til.

Og, som nevnt før: Oppdager du litt sent at noe mangler, så søk om utsettelse.

– Hvis du for eksempel ikke rekker å føre opp inntekter fra korttidsutleie, må du søke om utsette og føre det opp senere. Det er bedre å være ærlig nå, enn å bli oppdaget i etterkant og måtte betale straffeskatt, avslutter Rolf Lothe.

Her kan du søke om utsettelse