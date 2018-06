Blitt støl? Så lenge bør du vente til neste trening

– Muskler og sener tilpasser seg etter det kroppen gjør, uansett om du sitter i åtte timer eller trener til maraton, sier Christina Gjestvang ved Norges idrettshøgskole.

Christina Gjestvang er doktorgradstipendiat ved Norges idrettshøgskole. Foto: Norges idrettshøgskole

Går det for lenge mellom hver gang, vil du bli støl etter hver økt. Derfor er det viktig å ha kontinuitet i treningen.

– Trener du annen hver uke, vil bevegelsene bli uvante for kroppen.

Gjestvang legger til at den vanlige anbefalingen for restitusjon etter styrketrening er et par døgn. Da vil de støle musklene få tilstrekkelig pause.

– Om du trener styrke på mandag, og er så støl at du går baklengs ned trappa på tirsdag, bør du ta det med ro. Er du bare litt støl, kan du fint gjøre en annen aktivitet dagen etterpå. Variasjon er alltid bra, sier hun.

Litt trening hver dag

Noen føler de ikke har trent hardt nok dersom de ikke er støle dagen etter økten. Men stølhet er ikke noe du bør hige etter for å få god effekt av treningen, opplyser personlig trener Annema Refsnes.

Hun forteller at nybegynnere som regel alltid blir støle, fordi musklene må venne seg til ny belastning.

– Viderekomne blir stort sett bare støle dersom de tar lang pause fra trening, gjør nye øvelser eller belaster kroppen mer enn normalt.

Trenerens råd til nybegynnere som sliter med stølhet, er å trene med lavere intensitet neste gang.

– Det er bedre med litt trening hver dag, enn en fæl økt som ødelegger deg. Én til to økter i uken bør være et minimum for å oppnå gode resultater, mener Refnes.

Hvile er bra og viktig for fremgang, men går du for lenge uten jevnlig belastning, vil du miste muskelmasse og få dårligere kondisjon.

– Kroppen må tilvennes

Ønsker du å trene jevnlig for å ikke bli så støl, kan en tur på treningssenteret hver tredje dag passe godt.

– Skal du bli skikkelig god i noe, bør du trene det samme tre til fire ganger i uka. Men for en nybegynner er hovedregelen å starte lett, før antall treningsøkter øker etterhvert, tipser Gjestvang.

Rådet er å begynne med en eller to økter den første og andre uka, før du så innfører en tredje økt.

– Når kroppen er tilvent antall ukentlige treninger, kan du øke antall sett, repetisjoner eller tid på utholdenhet. Deretter kan du øke intensiteten og belastningen. Jo dårligere trent du er, jo mindre innsats kreves for å bli bedre, avslutter hun.