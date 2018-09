– Jeg hadde lyst til å bruke bransjens egne metoder og bevise at man kan bli rik på en helt «ko-ko» ide. Nemlig at du blir en bedre løper av å løpe med steiner i skoa, sier Andreas Wahl, programleder i Folkeopplysningen.

– Folk blir lurt

– Det kommer stadig nye produkter som skal hjelpe oss til den perfekte kropp, mener Wahl.

Han bestemte seg for å lage sitt eget produkt, «Shoestone», som ikke er noe annet enn steiner i skoa. Pakket inn i en lekker boks.

Hadde du latt deg lure? Shoestone er ikke annet enn steiner i skoa som ikke hjelper mot noen ting. Foto: Teddy TV

En som blir med på lureriet, er en av landets største treningsbloggere, Kristine Aure.

– Jeg ser at det blir reklamert for veldig mye rart, og folk blir lurt. Jeg ønsker et fokus på hvor enkelt det er å få folk til å kjøpe et produkt som ikke virker, sier hun.

Hver uke får hun tilbud om å reklamere for treningsprodukter.

Andreas Wahl og Kristine Aure. Treningsbloggeren ønsker større fokus på at folk blir lurt. Foto: Teddy TV

Nå skulle hun reklamere for steinene og lenke til hjemmesiden til «Shoestone». Der kan du kjøpe steinene, men de er hele tiden «utsolgt». Du kan derimot sette deg på venteliste.

– Jeg ble overrasket over at vi fikk folk til å ville betale for stein i skoa, bare vi pakket det inn på den rette måten. Det viser hvor viktig det er å stoppe opp. Gjøre litt egen, kritisk research før man drar frem bankkortet, sier Wahl.

– Ukritisk

Jørgine Vasstrand, kjent som «Funkygine», er derimot ikke overrasket.

– Ikke alle bloggere eller influensere er like kritiske til hva de legger ut. Det er fort gjort å stole på kjente treningspersoner. Du kjøper egentlig et produkt du ikke trenger, for det er faktisk veldig lite du trenger til trening, annet enn et par bra sko.

Jørgine Vasstrand er ikke overrasket over at vi går fem på. Altfor mange er ukritiske, mener hun. Foto: Privat

Også hun får mange tilbud om samarbeid, og spør seg alltid om det er noe hun ville anbefalt til moren sin.

– Er dette noe jeg trenger til min trening? Svaret er ofte nei. Folk er på søken og vil ha hjelp. Da er man opptatt av hva andre bruker, men kaster seg ukritisk på nye bølger.

Det er altfor lett å manipulere forskning, mener hun.

– Bruk sunn fornuft og vær bevisst.

– Når du handler på nettet kan du lett bli lurt, siden du må forholde deg til en nettside og ikke en fysisk butikk, sier Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet.

Høst sier det kan lurt å sjekke litt grundig før du handler.

– Før kjøp kan det være lurt å gjøre et nettsøk på selskapet for å se hvilke erfaringer andre har. Legg til ord som fraud eller svindel i søket.